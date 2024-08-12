تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 5 ينطلق قريباً بتصميم من السيراميك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس في العمل على تطوير إصدارها الجديد من الهواتف الذكية OnePlus Ace 5، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بتصميم من السيراميك.

أكد تقرير جديد على خطط وان بلس لكشف النقاب عن سلسلة Ace 5 بحلول نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن تتضمن السلسلة اثنان من الإصدارات هما OnePlus Ace 5 وAce 5 Pro.

ولقد أوضح التقرير الذي جاء من “Digital Chat Station” بعض التفاصيل حول سعة البطارية والرقاقة وأيضاً سرعة الشحن المميزة للإصدار الرئيسي من السلسلة.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن هاتف OnePlus Ace 5 يأتي بتصميم من السيراميك في الغطاء الخلفي على عكس هاتف OnePlus Ace 3 السابق الذي يتوفر بعدد ثلاثة من الإختيارات في الألوان هما الأسود، والأزرق وأيضاً اللون الذهبي الوردي، حيث تميزت النماذج الثلاثة بتصميم زجاجي في الغطاء الخلفي.

من جانب أخر يشير مصدر التسريبات إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 6000 mAh، ومن المقرر أن يدعم Ace 5 تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، أيضاً لن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

وتدعم وان بلس هاتف OnePlus Ace 5 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تشمل ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بواجهة OxygenOS 15 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 15، كما يضم الهاتف شاشة OLED بحجم 6.78 إنش بتصميم منحني micro، وتأتي الشاشة من فئة 8T LTPO، كما تتميز بجودة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120Hz.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف OnePlus Ace 5 سينافس هاتف Redmi K80 في الأسواق، لذا نترقب إعلان وان بلس الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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