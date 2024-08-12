تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Realme لتقنية الشحن السريع الجديدة بقدرة 320W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme فيديو تشويقي لتقنية SuperSonic للشحن فائق السرعة بقدرة تصل إلى 320W إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

بدأت شركة Realme خلال الفترة الماضية في التلميح إلى تقنية الشحن السريع المرتقبة بقدرة 300W، إلا أن أحدث الإعلانات التشويقية كشف بشكل دقيق عن سرعة الشحن 320W.

ولقد أكدت الشركة من خلال الإعلان التشويقي على خططها لكشف النقاب عن 320W SuperSonic في حدث يعقد في 14 من أغسطس.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن التقنية الجديدة في فعاليات مؤتمر “828 Fan Festival” السنوي الذي يعقد في “Shenzhen” في الصين.

من جانب أخر يوضح الفيديو التشويقي تجربة عملية لتقنية “320W SuperSonic” والتي تدعم شحن البطاريات من صفر إلى نسبة 17% خلال 35 ثانية.

يذكر أن علامة Redmi التجارية أكدت من خلال إعلان تشويقي على خططها لإطلاق تقنية الشحن السريعة بقدرة 300W والتي تدعم هاتفها القادم Redmi Note 12 Discovery، حيث من المقرر أن تدعم هذه التقنية شحن بطارية بقدرة 4100 mAh من صفر إلى نسبة 100% خلال 4 دقائق و54 ثانية.

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