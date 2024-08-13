تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف vivo X200 Pro القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت التسريبات مؤخراً في تسليط الأضواء على سلسلة vivo X200 القادمة، وتقدم أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف vivo X200 Pro.

أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” على منصة Weibo تفاصيل إعدادات الكاميرة في هاتف X200 Pro، حيث يضم هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.57، وحجم مستشعر 1/1.28، على أن يرتكز مستشعر سوني على دقة تصنيع 22 نانومتر.

من جانب أخر يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، وعدسات periscope telephoto بفتحة f/2.67 كما يتميز المستشعر بحجم 1/1.4.

أيضاً من المقرر أن يدعم vivo X200 Pro رقاقة معالج Dimensity 9400، كما تدعم vivo هذا الإصدار بشريحة مخصصة لمعالجة الصور ودعم مميزات التعلم الآلي في الوقت الفعلي.

يذكر أن هاتف vivo X100 Pro انطلق في السوق الصيني في شهر نوفمبر من عام 2023، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الجديد بشكل رسمي في نفس الموعد من هذا العام.

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