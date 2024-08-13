تكنولوجيا: هاتف Redmi K80 Pro يأتي بتصميم دائري لوحدة الكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Redmi K80، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن تصميم الكاميرة في Redmi K80 Pro.

تعقد شركة شاومي حدث في شهر أكتوبر المقبل لكشف النقاب عن هواتف Xiaomi 15 و15 Pro، وهي الإصدارات الأولى المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 الجديد من كوالكوم.

من جانب أخر تخطط Redmi لإطلاق سلسلة هواتف Redmi K80 التي تنطلق بمعالجات Snapdragon 8 Gen 3 و8 Gen 4 في شهر نوفمبر في السوق الصيني.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” على منصة Weibo تفاصيل مواصفات هاتف Redmi K80 Pro.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يأتي هاتف K80 Pro بشاشة OLED بتصميم مسطح، والتي تتضمن ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بحواف نحيفة في محيط الشاشة.

أيضاً من المقرر أن تدعم الشاشة جودة عرض 2K، كما تتضمن مستشعر للبصمة بالموجات الفوق صوتية، وتدعم شاومي هاتف Redmi K80 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4.

كما يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل وفقاً للتفاصيل السابقة، والتي تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن هاتف Redmi K80 Pro يأتي بوحدة كاميرة بتصميم مستدير في الزواية اليسرى العلوية من الغطاء الخلفي، على أن تختفي المسامير الزخرفية المميزة لكاميرة K70 Pro من تصميم كاميرة K80 Pro.

من جانب أشار مصدر التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بغطاء خلفي مميز بطبقة زجاجية، كما يتميز بإطار معدني في المنتصف.

يذكر أن تسريبات سابقة أشارت إلى أن هذا الإصدار يضم بطارية بقدرة 5500 mAh، بينما تشير تسريبات أخرى إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 6000 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

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