انت الان تتابع خبر أحد أبناء "التيك توك".. كيف أوقع تطبيق "كاب كوت" مستخدميه في المصيدة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بدأ تطبيق CapCut مجانًا ثم أضاف مستوى اشتراك اختياريًا في عام 2022، والآن، أصبح تطبيق CapCut يعتمد بالكامل على الاشتراكات، وتخلى عن المستوى المداني.

ويصف مستخدمو التطبيق انه هذا يبدو قاسيًا جدًا، لكن بالنظر الى إيرادات كاب كوت، سيتضح مدى الربحية الكبيرة التي بدأ يتمتع بها التطبيق، حيث بلغ صافي أرباح CapCut، اكثر من 17.6 مليون دولار في تموز الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق للتطبيق، ولم يكن شهر تموز هو أعلى مستوى على الإطلاق من حيث الإيرادات فحسب ، بل شهد أيضًا نموًا شهريًا، والذي ارتفع بنسبة 32%.



ونمت إيرادات كاب كوت، إلى مليون دولار في الإيرادات الشهرية في غضون أربعة أشهر فقط، و5 ملايين دولار بعد ثمانية أشهر، و10 ملايين دولار بعد ستة أشهر من ذلك، وقد أدى نمو CapCut أيضًا إلى إبطاء منافسيه.