تكنولوجيا: Meta تبدأ في إختبار ميزة جديدة في الإنستقرام تحاكي “Snap Maps”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Meta في معاينة ميزة جديدة تقدم قريباً لمستخدمي تطبيق الإنستقرام، على أن تحاكي هذه الميزة”Snap Maps”.

تعد ميزة “Snap Maps” من بين المميزات التي عرفت منذ فترة في تطبيق سناب شات، واليوم تؤكد أحدث التقارير على أن Meta بدأت العمل على تحديث جديد في تطبيق الإنستقرام لجلب هذه الميزة لمستخدمي التطبيق.

ولقد أكدت الشركة في تصريحات نشرت مؤخراً على بدء إختبار الميزة بالفعل مع مجموعة من مستخدمي التطبيق.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل التي نشرت اليوم أن تقدم ميزة “Snap Maps” في تطبيق الإنستقرام بعنوان “Friend Map” على أن تعمل بنفس التجربة التي قدمت في تطبيق سناب شات.

أيضاً من المقرر أن تدعم هذه الميزة المستخدمين في مشاركة موقعهم الحالي، وتحديث النصوص والفيديو مع المتابعين المشتركين أو الأصدقاء المقربين.

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