تكنولوجيا: نظارة Meta Quest 3 تدعم الآن الإتصال بجهاز الحاسب الخاص بك!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Meta بتعزيز مميزات نظارة الواقع المختلط Meta Quest 3 التي تدعم الآن الإتصال بجهاز الحاسب الخاص بك أو جهاز الألعاب.

يمكن لنظارة الواقع الإفتراضي Meta Quest 3 الآن عرض المحتوى من خلال الإتصال بالأجهزة المختلفة عبر منفذ DisplayPort أو HDMI أو بإستخدام تطبيق Meta Quest HDMI Link.

ومن المقرر أن تدعم النظارة الإتصال بأجهزة الحاسب المحمول، وأجهزة الحاسب المكتبي، إلى جانب أجهزة الألعاب وغيرها من الأجهزة.

ومن المقرر أن تدعم مميزات الإتصال الجديدة النظارة في عرض المحتوى على شاشة إفتراضية عملاقة، على أن تكون هذه الشاشة مرئية للمستخدم فقط.

أيضاً مع دعم النظارة لتقنية الواقع المختلط لن يتاح للمستخدم عرض المحتوى على الشاشة الإفتراضية في المواقع العامة.

وتدعم نظارة الواقع المختلط الإتصال بعدد محدد من الأجهزة عبر كابل أو من خلال شبكة WiFi، بينما يدعم الإصدار التجريبي من تطبيق Quest HDMI Link الجديد إقتران النظارة بجميع الأجهزة بإستجابة سريعة.

ومن المقرر أن يدعم التطبيق عرض المحتوى بدقة 1080 بيكسل، على أن يدعم التطبيق نظاراتQuest 3 Quest Pro، وQuest 2.

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