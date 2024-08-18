تكنولوجيا: Nubia تبدأ العمل على تطوير هاتف Nubia Flip II القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة ZTE في التوسع في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدارات جديدة، حيث بدأت العمل بالفعل على تطوير Nubia Flip II.

تستعد Nubia للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدارها الجديد Nubia Flip II الذي يأتي بتصميم صدفي.

ولقد قدمت الشركة إصدارها الأول Nubia Flip 5G في شهر فبراير من بداية هذا العام، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بتحسينات إلا أن التسريبات لم تؤكد على المواصفات المميزة لهذا الإصدار.

ولقد رصد هاتف Nubia Flip II في قاعدة بيانات IMEI بنموذج رقم NX732J، إلا أن التفاصيل التي تم تسريبها لم توضح مواصفات هذا الإصدار.

من جانب أخر جاء هاتف Nubia Flip 5G بوحدة كاميرة بحجم كبير في الجهة الخلفية، مع شاشة AMOLED تتوسط حلقة الكاميرة وتتميز بدقة 1.43 إنش، والتي تتميز بدقة 466 في 466 بيكسل.

كما يضم هذا الإصدار شاشة رئيسية AMOLED بحجم 6.9 إنش، وجودة عرض FHD+، وتعتيم 2160Hz PWM، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وألوان DCI-P3.

ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4310 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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