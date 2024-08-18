تكنولوجيا: جوجل تتيح لبعض المستخدمين الوصول لنموذج إنشاء الصور Imagen 3 AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد نموذج Imagen 3 AI أحد أفضل نماذج الذكاء الإصطناعي المطورة من جوجل، والذي يستهدف إنشاء الصور، ولقد دفعت جوجل هذا النموذج الآن بالفعل لمجموعة من المستخدمين.

أعلنت جوجل عن نموذج الذكاء الإصطناعي Imagen 3 AI المخصص لتوليد الصور للمرة الأولى خلال مؤتمر الشركة الذي عقد في مايو، ومن ثم توفر النموذج بشكل رسمي في يونيو.

ولقد توفر نموذج إنشاء الصور لمستخدمي “Vertex AI”، والآن بدأت الشركة في فتح النموذج لمجموعة جديدة من المستخدمين في سوق الولايات المتحدة.

ولقد أوضحت عملاق البحث خلال حدث Google I/O الذي عقد في مايو أن نموذج الذكاء الإصطناعي يدعم تحويل النصوص إلى صور، مع تفاصيل أكثر دقة، وإضاءة بسطوع أفضل.

كما أكد مستخدمي Reddit على أن شركة جوجل قامت بتنفيذ وعودها السابقة، حيث يمكن لنموذج Imagen 3 أن يقدم آداء أفضل في التعرف على الكلمات وتنفيذها بدقة عند إنشاء الصور.

أيضاً يقدم Imagen 3 إختيار لتحرير الصور على غرار Magic Editor في هواتف Google Pixel، والذي يعمل عبر تسليط الضوء على جزء محدد في الصور وإدخال التغيير المطلوب.

يذكر أن نموذج Imagen 3 يأتي ببعض القيود في إنشاء الصور، حيث يمنع إنشاء صور لشخصيات عامة، أيضاً لن يدعم إنشاء محتوى غير مناسب، وتتوفر هذه المميزات لمستخدمي النموذج في سوق الولايات المتحدة فقط، بينما تتوفر بدائل مجانية لجميع المستخدمين في الوقت الراهن مثل DALL-E 3 في ChatGPT وMicrosoft Designer Image Creator.

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