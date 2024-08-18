شكرا لقرائتكم خبر عن آيفون 16 برو max.. تقنيات جديدة واستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار ابتدائية

مميزات جديدة

الدمام - شريف احمد - ينتظر الجميع بشغف موعد طرح آيفون 16 برو max، إذ أعلنت شركة آبل أن هاتفها المقبل سيكون بتقنية جديدة واستثنائية، حيث تعتمد على تسهيل عملية استبدال البطارية.ويُعد آيفون 16 برو max من أفضل الإصدارات المميزة، ومن المقرر أن تُطلق شركة آبل هذه الأجهزة رسميًا في شهر سبتمبر 2024، تُطلق آبل كل عام نسخًا من هواتفها تتضمن النسخ العادية ونسخ Pro وPro Max.وتضم تشكيلة آيفون 16: آيفون 16 “iPhone 16”، آيفون 16 بلس “iPhone 16 Plus”، آيفون 16 برو “iPhone 16 Pro”، آيفون 16 برو ماكس “iPhone 16 Pro Max”.هناك توقعات تشير إلى أن الأسعار الابتدائية لهواتف آيفون 16 ستكون على النحو الآتي:من المقرر بأن يأتي سعر آيفون 16 ( iPhone 16) مقدرا ب 799 دولارًا.وسعر آيفون 16 بلس ( iPhone 16 Plus) ب 899 دولارًا، أما سعر آيفون 16 برو (iPhone 16 Pro) فيصل إلى 999 دولارًا، فيما يتوقع أن يكون سعر آيفون 16 برو ماكس (iPhone 16 Pro Max) 1199 دولارًا.عن مميزات الهاتف سيأتي بشاشة LTPO OLED كبيرة بحجم 6.7 بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ويأتي بحماية متقدمة بطبقة Ceramic Shield للحماية من الخدوش والصدمات.وسيكون مزودا بمعالج A18 Pro سداسي النواة، بتقنية تصنيع 3 نانومتر لأداء سريع وكفاءة عالية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ونظام كاميرات خلفي يتضمن ثلاث عدسات بدقة متفاوتة.وأيضا بطارية قوية بسعة 4422 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط.وستطرح آبل الهاتف بأكثر من سعة تخزين تتضمن 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.