تكنولوجيا: ابل تخطط للإعلان الرسمي عن سماعات AirPods 4 خلال الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينضم قريباً لسلسلة AirPods إصدارات جديدة من السماعات اللاسلكية، حيث تخطط ابل للإعلان قريباً عن سماعة AirPods 4.

أكد المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر مؤخراً على أن شركة ابل تستعد لإطلاق إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods 4 في حدث يعقد خلال الشهر المقبل، على أن تستبدل إصدارات ابل الحالية من سماعات AirPods 2 وAirPods 3.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن ابل ستوفر اثنان من نماذج سماعة AirPods 4 اللاسلكية، على أن يأتي كل نموذج ب

مميزات فريدة تتوافق مع إحتياجات المستخدمين.

ويتميز النموذج الرئيسي من سماعات AirPods 4 بتصميم تستبدل ابل به الإصدار الحالي من سماعة AirPods 2، لذا يستهدف هذا النموذج التصميم البسيط وتعزيز المهام، أيضاً لا يدعم هذا النموذج ميزة الشحن اللاسلكي.

وتدعم السماعة خفض الضوضاء في الخلفية أثناء المكالمات، لذا يمكن لإصدار AirPods 4 Standard أن يقدم دعم جيد للمستخدمين بمستوى تسعير معقول.

كما تقدم ابل نموذج AirPods 4 Enhanced بمميزات متقدمة أكثر لدعم المستخدمين، على أن تستبدل إصدار ابل الحالي AirPods 3، وتتضمن عدد من الترقيات، كما تدعم الشحن اللاسلكي.

أيضاً تدعم ابل إصدار Enhanced من السماعات اللاسلكية المرتقبة بميزة إلغاء الضوضاء، وتأتي السماعة بتصميم داخل الأذن قريباً، كما يأتي هذا الإصدار بتصميم أفضل وتجربة صوتية غامرة عند الإستماع للموسيقى أو في المكالمات أو عند البث.

كما تأتي السماعات ببعض المميزات المشتركة مثل منفذ USB C، ودعم تقنية الصوت المكاني في سماعات AirPods 4، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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