شكرا لقرائتكم خبر عن الفرص والتحديات.. انطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز الابتكار الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

دعم المنظومة الريادية

مستقبل التقنية

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال المبادرة الوطنية المشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي، في المركز الوطني للفعاليات تحت مسمى (EventTech).وتأتي بتنظيم من المركز الوطني للفعاليات بالتعاون مع مركز ريادة الاعمال الرقمية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).وتستهدف دعم المنظومة الريادية لقطاع الفعاليات والوصول إلى فرص وحلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للمركز وتلبي طموحاته، وذلك بمركز ريادة الأعمال الرقمي الرئيسي بمدينة الرياض.وتشمل أعمال المبادرة، ورش عمل وجلسات عصف ذهني لحصر الفرص والتحديات، كما تضم برنامج سلسلة خبراء تقنية الفعاليات -كأول المخرجات لهذه المبادرة.وتأتي أيضا بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال الرقمية (CODE) الذي يقدم الدعم الكامل لتنفيذ هذا النوع من البرامج، وتستهدف المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين في مجال الفعاليات.ويتضمن برنامج اليوم الأول للسلسلة، جلسة حوارية حول مستقبل التقنية في قطاع الفعاليات، يسبقها عرض تقديمي عن الأنظمة والتشريعات في قطاع الفعاليات.وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي بالمركز الوطني للفعاليات من خلال عمل وطني مميز، وتحقيق التكامل المنشود بين الجهات الحكومية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.كما تسهم في تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي في قطاع الفعاليات بكفاءة وفعالي، فيما تعمل على خلق تجربة فريدة من نوعها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، وتسخير خبراتها الرائدة في مجال الابتكار.