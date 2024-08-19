شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تضع خطة للسلامة على الطرق تتيح للسيارات "التحدث" مع بعضها البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة النقل الأمريكية خطة وطنية للسلامة على الطرق من شأنها أن تؤدي إلى تواصل السيارات مع بعضها البعض، وتأمل الوكالة أن يؤدي نشر تقنية "V2X" على نطاق واسع إلى تعزيز "التزامها باتباع نهج شامل للحد من عدد الوفيات على الطرق إلى الصفر"، وتقدر الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن 40،990 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث السيارات العام الماضي.

وتمكن تقنية "V2X" المركبات من البقاء على اتصال مع بعضها البعض وكذلك المشاة وراكبي الدراجات ومستخدمي الطرق الآخرين والبنية التحتية على جانب الطريق، كما تتيح لهم مشاركة المعلومات مثل موقعهم وسرعتهم، فضلاً عن ظروف الطريق، وسيكونون قادرين على القيام بذلك في المواقف التي تكون فيها الرؤية ضعيفة، مثل حول الزوايا وفي الضباب الكثيف، كما تلاحظ NPR.

وقالت وزارة النقل في خطتها الوطنية لنشر تقنية V2X إن طرحها على مستوى الولايات المتحدة سيتطلب مجموعة من التقنيات المحمولة، داخل المركبات وعلى جانب الطريق والتي يمكنها التواصل بكفاءة وأمان مع حماية المعلومات الشخصية للأشخاص، وقالت الوكالة إن عمليات نشر V2X على نطاق أصغر في جميع أنحاء البلاد أثبتت فوائد السلامة، يزعم دعاة السلامة أن التكنولوجيا يمكن أن تمنع مئات الآلاف من الحوادث وتخفف من تأثير الاصطدامات التي تحدث عن طريق تقليل سرعة التأثير.

يمتد الجدول الزمني لخطة وزارة النقل إلى عام 2036، وبحلول ذلك الوقت تأمل في نشر V2X بالكامل عبر نظام الطرق السريعة الوطني، حتى تتمكن أفضل 75 منطقة حضرية من تمكين التكنولوجيا في 85 بالمائة من التقاطعات التي بها إشارات ضوئية وأن يكون لديها 20 طرازًا من المركبات قادرة على V2X، في الأمد القريب، تهدف الوكالة إلى تثبيت تقنية V2X في 20% من نظام الطرق السريعة الوطني و25% من التقاطعات التي تعمل بإشارات ضوئية في المناطق الحضرية الكبرى بحلول عام 2028.

لن تكون هذه مهمة سهلة، حيث يتعين على مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة أن يلعبوا دورًا، بما في ذلك لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي تقول وزارة النقل إنها ستضطر إلى تحديد القواعد المتعلقة بتخصيص الطيف، كما أن موردي شركات صناعة السيارات (الذين سيبنون مكونات تدعم تقنية V2X)، ومشغلي الشحن ومطوري التطبيقات هم أيضًا لاعبون في رؤية وزارة النقل.

هناك بعض المخاوف، خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني وكيفية تغطية تكاليف طرح التكنولوجيا (على الرغم من أن إدارة الطرق السريعة الفيدرالية أعلنت مؤخرًا عن ما يقرب من 60 مليون دولار في شكل منح تتعلق بتقنية V2X)، لكن تقنية V2X لديها القدرة على منع الآلاف من الوفيات والإصابات الخطيرة.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج في بيان: "لقد وصلت الوزارة اليوم إلى مرحلة مهمة في وضع خطة وطنية لصناعة النقل لديها القدرة على إنقاذ الأرواح وتحويل طريقة سفرنا"، "تدرك الوزارة الفوائد المحتملة للسلامة التي توفرها تقنية V2X، وستقربنا هذه الخطة من التبني الوطني لهذه التكنولوجيا".

قالت رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني جينيفر هوميندي: "هذه الخطة هي خطوة أولى حيوية نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لإنقاذ الأرواح لهذه التكنولوجيا - التكنولوجيا التي يمكن أن تمنع ما يصل إلى 615000 حادث"، وأشارت هوميندي إلى أن مجلس سلامة النقل الوطني قرر أن نشر V2X كان من الممكن أن يمنع العديد من الحوادث المميتة على مدى العقود القليلة الماضية، كانت الوكالة تدافع عن التكنولوجيا منذ عام 1995.

كما قد تتخيل، فإن V2X ليس مفهومًا جديدًا، تعمل العديد من شركات صناعة السيارات - بما في ذلك أودي وتويوتا وفولكس فاجن - منذ فترة طويلة على طرق لتواصل سياراتها مع بعضها البعض والبنية التحتية للمدينة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ذلك يلعب عاملاً في القيادة الذاتية.

وكانت هناك جهود في ظل إدارة أوباما لجعل الاتصال بين المركبات (V2V) ميزة إلزامية للسيارات الجديدة، ومع ذلك، أبطلت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة هذه الخطة أثناء إدارة ترامب.

وقال جون بوزيلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتحالف الابتكار في مجال السيارات، وهو تحالف من أجل الابتكار في مجال السيارات، إن طرح V2X تباطأ بسبب "عدم اليقين التنظيمي"، وأضاف بوزيلا، وفقًا لـ NPR: "هذا هو زر إعادة الضبط، خطة النشر هذه مهمة للغاية، إنها جزء أساسي من لغز V2X هذا".