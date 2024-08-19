شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن تغيير انستجرام لتخطيط الملف الشخصى .. هل يؤثر عليك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يختبر إنستجرام تخطيطًا جديدًا مُعاد تصميمه للملف الشخصي يُحدث فرقًا كبيرًا في مظهره، بدلاً من شبكة الملف الشخصي الحالية التي تعرض صورك في مربع، حيث أبلغ بعض المستخدمين أن المنشورات الموجودة في ملفهم الشخصي يتم وضعها الآن في مستطيلات رأسية.

على الرغم من أن هذا الأمر قد لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لمعظم الأشخاص، إلا أن بعض المستخدمين الذين خططوا لصفحة ملفهم الشخصي حول شبكات مربعة قد لا يغيرون التغييرات الأخيرة.

وفي بيان نقله موقع ذا فيرج، قالت المتحدثة باسم إنستجرام، كريستين باي إن شبكة الملفات الشخصية الرأسية الجديدة يتم اختبارها حاليًا مع عدد صغير من الأشخاص وأن النظام الأساسي سيأخذ في الاعتبار تعليقات المستخدمين قبل طرح أي تغييرات.

في قصة تناقش التغيير، قال رئيس إنستجرام، آدم موسيري، إن "الغالبية العظمى مما يتم تحميله على إنستجرام اليوم هو عمودي" وأنه نظرًا لأن معظم الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على المنصة هي "إما 4 × 3 في الصورة أو 9 × 9". 16 في مقطع فيديو"، "إن اقتصاصه إلى مربع أمر وحشي جدًا."

ومضى قائلاً إن "المربعات موجودة منذ فترة طويلة عندما كان بإمكانك فقط تحميل الصور المربعة إلى إنستجرام"، وهو الأمر الذي أوقفته المنصة في عام 2015، وقال إن التغيير قد لا يعجب المستخدمين الذين تأكدوا من المحتوى الموجود على حساباتهم، حيث تم اصطفاف صفحة الملف الشخصي.

ومع ذلك، قد يكون تخطيط شبكة الملف الشخصي الرأسي الجديد مفيدًا للمستخدمين الذين سجلوا بالفعل معظم المحتوى الخاص بهم بتنسيق رأسي لأنه سيسمح لهم بمشاركة المنشورات أو البكرات دون الحاجة إلى اقتصاصها.

في الأسبوع الماضي، تم رصد إنستجرام وهو يختبر ميزة جديدة من شأنها أن تساعد المستخدمين على إبقاء أصدقائهم على اطلاع دائم بموقعهم، والتي تعمل بشكل مشابه لوظيفة Snap Map في سناب شات.