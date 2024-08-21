بعد اعتزام تطبيقها في مصر.. ما هي مكالمات الواي فاي ومزاياها وطريقة تشغيلها؟

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت شركات الاتصالات العاملة في مصر حالياً الاختبارات الفنية لإطلاق خدمة مكالمات الواي فاي قبل نهاية العام الجاري.

تقنية مكالمات "الواي فاي"، تعني إجراء مكالمات المحمول التقليدية لكن باستخدام الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلاً من الاتصال عبر شبكة المحمول، بحيث يستطيع المستخدم من خلال شبكة إنترنت أرضي أن يستفيد من خدمة المكالمات، وتقوية الإشارة داخل المنازل، خاصة في الأماكن المزدحمة والمباني المرتفعة، وستكون الخدمة بنفس سعر المكالمات التقليدية طبقاً لنظام محاسبة كل مشترك.

اتصال WiFi هو ميزة تمكّنك من إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية عبر اتصال إنترنت لاسلكي، بدلاً من استخدام الإنترنت من مشغل شبكة الجوال. يمكنك إجراء مكالمات WiFi عبر الإنترنت بالمنزل أو نقاط اتصال WiFi أثناء التنقل، حتى إذا لم تكن بالقرب من برج خلوي.

مزايا المكالمات عبر الواي فاي

يتيح لك الاتصال عبر WiFi الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أي مكان باستخدام اتصال WiFi. يمكن أن تكون هذه فائدة كبيرة خاصة إذا كنت في منطقة لا تصلها الشبكة الخلوية. بالإضافة لذلك:

يحسن جودة الصوت في المناطق التي تكون فيها تغطية الشبكة ضعيفة

لا تتحمل أي رسوم إضافية

لا يتطلب أي خدمات إضافية وخطط خاصة

لا تحتاج إلى تطبيقات منفصلة، فهذه الميزة مدمجة في معظم الأجهزة

يستخدم رقم هاتفك الحالي، لا يلزم إجراء عمليات تسجيل دخول إضافية

يطيل عمر البطارية، يمكن أن يؤدي البحث المستمر عن الشبكات الخلوية إلى استنفاد بطارية هاتفك الذكي

بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب الاتصال عبر WiFi قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي. عادةً ما تستخدم المكالمة الصوتية ما يقرب من 1 ميجابايت في الدقيقة وتستخدم مكالمة الفيديو ما بين 6-8 ميجابايت في الدقيقة. لكل هذه الأسباب، قد يكون من المنطقي الاستفادة من تغطية WiFi القوية عندما تكون متاحة.

طريقة تشغيل الاتصال عبر WiFi؟

لا يتم تمكين اتصال WiFi تلقائيًا على هاتفك الذكي، ولكن تشغيله عملية بسيطة. أولاً ، تأكد من أن جهازك متصل بشبكة WiFi، ثم أكمل الخطوات التالية:

كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على أجهزة آيفون

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات.

انقر فوق Cellular، وحدد Wi-Fi Calling.

حرك زر Wi-Fi Calling إلى اللون الأخضر.

حدد تمكين عندما تظهر النافذة المنبثقة.

كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على أجهزة أندرويد

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات.

انقر فوق الشبكات والإنترنت.

حدد شبكة الهاتف المحمول.

شغّل الاتصال عبر Wi-Fi.

(يمكن أن تختلف التسمية قليلاً بناءً على العلامة التجارية للهاتف المحمول. تحقق من مشغل شبكة الجوال للحصول على الإرشادات الخاصة بالجهاز.)

إذا كان لديك جهاز قديم بدون إمكانيات الاتصال بشبكة WiFi، فيمكنك تنزيل تطبيقات مثل Skype أو WhatsApp لإجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية عبر الإنترنت. لكن مع التطبيقات التابعة لطرف ثالث، لن يتم تحويل مكالماتك إلى شبكة خلوية عندما تخرج من نطاق WiFi مثل مكالمات WiFi الأصلية أو المضمنة.