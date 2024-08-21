تكنولوجيا: “خطأ في التحميل” على شاشة Google TV الرئيسية يصيب Chromecast

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مدار الأسابيع الماضية، لاحظ بعض مالكي Google TV وجود “خطأ في التحميل” على الشاشة الرئيسية والذي ظهر مؤخرًا للعديد من المستخدمين. ومع ذلك، فإن هناك حل واحد محتمل بسيط.

الميزة الرئيسية لـ Google TV هي شاشته الرئيسية، مع تخطيط قادر على تقديم المقترحات (والإعلانات) إلى جانب تطبيقاتك النموذجية. ولكن في الآونة الأخيرة، فشلت هذه الوظيفة بالنسبة لبعض المستخدمين.

وكما لاحظ الكثيرون على Reddit عبر كل من Google TV وأحدث الإصدارات من تجربة Android TV، فقد فشل تحميل مقترحات جوجل وأقسام الشاشة الرئيسية الأخرى.

ظلت المشكلة تظهر منذ بضعة أسابيع في هذه المرحلة، كما تُظهر منشورات Reddit ورسائل البريد. وقد علمنا بهذه المشكلة لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، ولكنها ظهرت ببطء لعدد متزايد من المستخدمين منذ ذلك الحين.

وحدثت المشكلة عبر Chromecast مع Google TV، و Walmart’s Onn، وحتى أجهزة التلفاز المضمنة في Google TV أو Android TV.

لكن السبب الدقيق غير واضح. ومم يمكننا قوله، فإن التفسير الأكثر ترجيحًا هو تحديث خاطئ من جانب الخادم والذي وصل عن طريق الخطأ إلى بعض المستخدمين على مدار بضعة أسابيع، ولكن إلى عدد أكبر من المستخدمين في الأيام الماضية.

كان هناك نوع من الانقطاع خلال عطلة نهاية الأسبوع مما تسبب في مشكلة مماثلة، ولكنه أثر أيضًا على تطبيق Google TV على الأجهزة المحمولة. وقد تم حل هذا منذ ذلك الحين.

على أية حال، قد يتمكن الأشخاص المتأثرون على أجهزة التلفاز من حل المشكلة من خلال تسجيل الخروج من حساباتهم وتسجيل الدخول مرة أخرى. ولكن قد لا يعمل ذلك مع جميع المستخدمين.

وأفاد الكثيرون أنه حتى إعادة ضبط المصنع بالكامل لا تزال تؤدي إلى ظهور المشكلة مرة أخرى.

ولحسن الحظ، هناك إصلاح كامل في طور الإعداد. تقول جوجل في منتدياتها إن حل هذه المشكلة بدأ في الظهور في 16 أغسطس، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى الجميع كما هو الحال غالبًا.

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