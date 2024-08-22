شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحويل صورة إلى ستيكر واتساب بخطوة بسيطة بدون برامج.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق واتساب يوفر حاليًا للمستخدمين إمكانية تحويل الصور إلى ستيكرات مباشرة داخل التطبيق باستخدام أداة مدمجة في نسخة الويب الخاصة بواتساب، وإليك الخطوات:

1. فتح واتساب ويب:

- قم بفتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف وادخل إلى واتساب ويب ثم قم بمسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك لربط حسابك.

2. اختيار المحادثة:

- اختر المحادثة التي ترغب في إرسال الستيكر فيها.

3. إضافة صورة كستيكر:

- اضغط على أيقونة المرفقات (التي تشبه مشبك الورق) في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اختر "ملف" أو "File".

- اختر الصورة التي ترغب في تحويلها إلى ستيكر من جهازك.

4. تحرير الصورة:

- بعد اختيار الصورة، ستظهر نافذة تحرير الصورة في واتساب، في هذه النافذة، ستجد أيقونة "الستيكر" (Sticker) في الزاوية اليمنى العليا، اضغط عليها.

- يمكنك قص الصورة وتعديلها باستخدام الأدوات المتاحة مثل إضافة رموز تعبيرية، نص، أو رسم.

5. إرسال الستيكر:

- بعد تعديل الصورة كما ترغب، اضغط على زر الإرسال (Send)، وسيتم إرسال الصورة كستيكر في المحادثة.

وباستخدام هذه الخطوات البسيطة عبر واتساب ويب، يمكنك تحويل أي صورة إلى ستيكر بدون الحاجة إلى أي برامج إضافية، هذه الطريقة سريعة وسهلة وتعمل مباشرة من داخل واتساب.