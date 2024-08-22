شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احمى طفلك من الإنترنت: دليل شامل لاستخدام طفلك لمنصة إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد استخدام الأطفال للإنترنت، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام جزءًا من حياتهم اليومية، ومع ذلك، فإن هذه المنصات يمكن أن تكون سيفًا ذا حدين، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال، في هذا الموضوع، سنقدم لك دليلًا شاملًا لحماية طفلك أثناء استخدامه لمنصة إنستجرام.

1. التأكد من إعدادات الخصوصية:

- قبل أن يبدأ طفلك في استخدام إنستجرام، تأكد من إعداد حسابه ليكون خاصًا، بحيث لا يمكن للأشخاص الغرباء متابعة حسابه دون موافقته، ويمكنك تفعيل ذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الخصوصية واختيار "حساب خاص".

2. الرقابة على المتابعين والمحتوى:

- تابع من يتابع حساب طفلك بانتظام، وتأكد من عدم وجود أشخاص غير معروفين بين متابعيه، بالإضافة إلى ذلك، كن حذرًا من المحتوى الذي يتابعه طفلك، حيث يمكن لبعض الحسابات نشر محتوى غير مناسب.

3. التواصل المفتوح مع الطفل:

- اجعل الحوار مفتوحًا مع طفلك حول تجربته على إنستجرام، تحدث معه عن أهمية الخصوصية وكيفية التعامل مع الأشخاص الغرباء عبر الإنترنت، وعلمه كيفية التعامل مع التعليقات السلبية أو المسيئة.

4. استخدام أدوات الرقابة الأبوية:

- استغل أدوات الرقابة الأبوية المتاحة على إنستجرام لتتبع نشاط طفلك والتحكم فيه، يمكنك من خلال هذه الأدوات وضع قيود زمنية على استخدام التطبيق، ومنع المحتوى الذي يعتبر غير لائق.

5. الإبلاغ عن المحتوى المسيء:

- علم طفلك كيفية الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق أو حسابات مسيئة، من خلال الضغط على النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين المنشور أو الحساب واختيار "إبلاغ"، هذه الخطوة تساعد في حماية طفلك والآخرين من التعرض للمحتوى الضار.

6. تحديد وقت الاستخدام:

- من المهم أن تحدد وقتًا محددًا لاستخدام طفلك لمنصة إنستجرام، لتجنب التعلق الزائد بالمنصة والتعرض المستمر للمحتوى، يمكنك الاتفاق مع طفلك على جدول يومي لاستخدام الإنترنت والتواصل الاجتماعي.

7. التعرف على ميزات "التحكم الأبوي" الجديدة:

- إنستجرام يقدم ميزات متطورة تتيح للأهالي التحكم في حسابات أطفالهم بشكل أكبر، مثل القدرة على التحكم في من يمكنه مراسلة الطفل، ومن يمكنه مشاهدة محتواه.