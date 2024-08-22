شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أداة ذكاء اصطناعى تساعد على استعادة الحسابات المخترقة بيوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

أضاف موقع يوتيوب ميزة مساعد الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تسمح للمستخدمين الذين تم اختراقهم باستعادة حساباتهم وحمايتهم من الهجمات المستقبلية، وظهر إعلان عن ميزة المساعدة الجديدة في وقت سابق اليوم على صفحة دعم جوجل لموقع يوتيوب.

وسيتيح "مساعد القناة المخترقة" الجديد، المتوفر على YouTube، "لمنشئي المحتوى المؤهلين" طريقة لاستكشاف أخطاء حساباتهم وإصلاحها عند تعرضهم للاختراق ، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة فى مركز مساعدة يوتيوب.

وسيطرح المساعد الذى طرحته شركة جوجل، سلسلة من الأسئلة لمساعدة المستخدمين المتأثرين على تأمين تسجيل دخولهم إلى جوجل ، والتراجع عن أي شيء قد يكون المتسلل قد فعله بقناتهم وتأمين قناتهم من الوصول إلى المتسللين.

حتى الآن، الميزة متاحة فقط باللغة الإنجليزية ولمجموعة مختارة من "منشئي محتوى معينين"، لكن جوجل تقول إنها تعمل على جعل الميزات في متناول جميع منشئي المحتوى على يوتيوب.