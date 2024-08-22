شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. العلماء يجمعون صورًا عالية الدقة لنجم الشمال للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

صور الفنانون القدامى والجدد، نجم الشمال وهو يتلألأ في لوحاتهم، والتقط المصورون الفلكيون المشهد من ساحات منازلهم الخلفية، ووجه العلماء أدواتهم إليه لعقود من الزمن، ولكن ما يميز هذه المناظر الجديدة لنجم الشمال، بفضل مجموعة CHARA على جبل ويلسون في كاليفورنيا، يتعلق بالدقة.

وفقا لما ذكره موقع "space"، فإن الشيء المميز في CHARA، هو أن تلسكوباته تعمل جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض.



صورة نجم الشمال من التلسكوب

يتم دمج بيانات الضوء الخاصة بهم في منشأة مركزية لتوفير صورة واحدة كاملة وواضحة لمصدر ما.

يبدو الأمر كما لو أن مجموعة التلسكوبات العاملة السداسية تشكل تلسكوبًا نهائيًا واحدًا بقطر 330 مترًا (1083 قدمًا)، وبسبب هذا، فإن دقة صورة المشروع، على وجه التحديد، الدقة الزاوية، ممتازة.

وجد العلماء بعض السمات غير المعروفة سابقًا للنجم، والأمر الأكثر بروزًا هو وجود بقع يمكن تمييزها على سطح النجم، مثل البقع الشمسية التي نراها على الشمس بين الحين والآخر.



نجم الشمال

قالت جيل شايفر، مديرة مجموعة CHARA، في بيان: "كشفت صور CHARA عن بقع كبيرة ساطعة ومظلمة على سطح بولاريس تغيرت بمرور الوقت".

ولعل أحد الأسباب الرئيسية وراء مفاجأة هذا الاكتشاف يتعلق بحقيقة أن بولاريس ليس نجمًا قديمًا، بل إنه نوع من النجوم المعروفة باسم متغير القيفاويات، مما يعني أنه يسطع ويخفت بشكل دوري.



صورة سابقة لنجم الشمال

يصبح نجم الشمال على وجه الخصوص أكثر سطوعًا وأضعف وفقًا لدورة مدتها أربعة أيام، ويحب العلماء تحديد موقع القيفاويات بسبب هذا السلوك المتوقع للغاية، وذلك لأنه يسمح باستخدام هذه النجوم لقياس المسافة الكونية، ويمكن أن يكشف مراقبة التغير في سطوع القيفاويات على مدار دورة واحدة عن سطوعها الحقيقي.