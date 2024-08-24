شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح ميزة نسخ الملاحظات الصوتية.. اعرف كيفية استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب منذ فترة طويلة على جلب ميزة نسخ الملاحظات الصوتية داخل الدردشة، والآن أصبحت متاحة أخيرًا، تلغي الميزة خطوة الانتقال إلى تطبيق تابع لجهة خارجية لنسخ الملاحظات الصوتية على واتساب، ومع مرور الوقت، أصبح تطبيق المراسلة أكثر سهولة في الاستخدام، يقدم أحدث تحديث ميزة نسخ الملاحظات الصوتية التي يمكنها كتابة الرسائل الصوتية على الفور.

وستوفر هذه الميزة الوقت للمستخدمين من خلال تدوين كل ما يقال في الملاحظة الصوتية، هذه الميزة أكثر إثارة للاهتمام حيث يمكن للميزة التي تم إطلاقها حديثًا أيضًا نسخ ملاحظة صوتية بالعديد من اللغات، ومع ذلك، هذه الميزة متاحة فقط على أندرويد في الوقت الحالي.

نسخ الملاحظات الصوتية على واتساب: كيفية الاستخدام

يمكن الوصول إلى ميزة نسخ الملاحظات الصوتية في واتساب داخل الدردشات ويمكن تمكينها من خلال إعدادات التطبيق، الميزة حصرية لتطبيق الهاتف المحمول ولا تدعم إصدار الويب، تتوفر هذه الميزة بخمس لغات: الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والروسية والهندية، مما يسمح للمستخدمين بنسخ الملاحظات الصوتية مباشرة على هواتفهم.

إليك كيفية تنشيط الميزة:

- انتقل إلى الإعدادات في تطبيق WhatsApp الخاص بك.

- انقر فوق الدردشات وسترى شريط تبديل لتنشيط الميزة.

- بمجرد تنشيطها، تظهر مطالبة بالنسخ أسفل الملاحظات الصوتية، مما يسمح للمستخدمين ببدء العملية يدويًا.

- عند النقر، يقوم WhatsApp بتنزيل ملف النص ويعرض نتائج النسخ أسفل الملاحظة الصوتية الأصلية.

و بمجرد حصولك على ملاحظة صوتية، ستحصل أيضًا على خيار حول ما إذا كنت ترغب في نسخها أم لا، لن يكون هذا الخيار مرئيًا إلا بعد تنشيط الميزة، عند النقر على خيار النسخ، سيتم تنزيل ملف وسيظهر نص الملاحظة الصوتية أسفل الملاحظة الصوتية.

وتضمن WhatsApp حماية الرسائل الصوتية الشخصية بالتشفير من البداية إلى النهاية، مما يضمن أن المرسل والمستقبل فقط يستطيعان الوصول إليها، حتى WhatsApp نفسه لا يمكنه الاستماع إلى الرسائل، بالإضافة إلى ذلك، فإن ملف نص النسخ خاص ولا يمكن مشاركته، مما يعزز ميزات خصوصية التطبيق.

وتعمل WhatsApp أيضًا على ميزة جديدة للتطبيق تسمح للمستخدمين بتحديد سمة افتراضية للتطبيق، سيكون هذا السمة مستقلاً عن إعداد الهاتف، حتى الآن، يتزامن سمة WhatsApp مع السمة الافتراضية للهاتف، لذلك إذا كان الجهاز على سمة داكنة، يتحول التطبيق أيضًا إلى اللون الداكن، وإذا كان إعداد الهاتف على سمة فاتحة، فسيعمل WhatsApp أيضًا بنفس السمة، ومع ذلك، مع الميزات القادمة، سيتمكن المستخدمون من تخصيص السمة للتطبيق بشكل فردي.