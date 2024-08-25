تكنولوجيا: ‏Anker تطلق محور USB-C الجديد (10 في 1) مع كابل مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق محور Anker USB-C (حامل الشاشة 10 في 1) في جميع أنحاء العالم. وقد ترددت شائعات حول الجهاز على Reddit في وقت سابق من هذا الشهر ويشترك في العديد من أوجه التشابه مع محطة إرساء USB-C الـ 12 في 1، مع حامل شاشة، لاسلكي، والتي وصلت العام الماضي.

يتيح لك محور USB-C الجديد الاتصال بشاشة خارجية بدقة 4K@60 هرتز عبر HDMI. ويمكن نقل البيانات عبر منافذ USB-A و USB-C بسرعة 5 جيجابت في الثانية، أو منفذي USB-A 2.0 بمعدل نقل بيانات يبلغ 480 ميجابت في الثانية.

تشتمل المنافذ الأخرى على Gigabit Ethernet ومقبس صوت 3.5 ملم وفتحات بطاقة SD و micro SD. وأحد الاختلافات بين هذا الطراز الجديد والإصدار الأقدم 12 في 1 هو كابل USB-C مدمج بطول 3.3 قدم (~1 متر) للاتصال بالجهاز المضيف.

يتم تشغيل محور USB-C عبر مدخل PD بقوة 100 واط مما يوفر شحنًا مروريًا بقوة 85 واط للحاسب المحمول الخاص بك.

تقترح Anker أن محور USB-C المدمج وحامل الشاشة يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وضع أفضل أثناء العمل، كما أن إدارة الكابلات المدمجة تحافظ على مكتبك مرتبًا.

يأتي الملحق مصنوع من الألومنيوم ويبلغ قياسه 21.3 × 8.7 × 3.5 بوصة (~540 × 220 × 90 ملم). يمكنك الآن شراء Anker USB-C Hub (حامل الشاشة 10 في 1) في العديد من البلدان على مستوى العالم مقابل 149.99 دولارًا/ 179.99 جنيهًا إسترلينيًا/ 149.99 يورو.

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