تكنولوجيا: Nubia تحدد يوم 5 من سبتمبر لكشف النقاب عن أجهزة Red Magic اللوحية المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت Nubia يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل لكشف النقاب عن جيل جديد من أجهزة Red Magic اللوحية المخصصة للألعاب.

تعقد Nubia مؤتمرها القادم في بداية شهر سبتمبر في السوق الصيني لإطلاق جيل جديد من الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب بعلامة Red Magic التجارية.

ويؤكد الإعلان التشويقي على خطط الشركة لإطلاق اثنان من أجهزة Red Magic اللوحية خلال الحدث المرتقب، كما أشارت تسريبات سابقة جاءت من “WHYLAB” أن الإصدار الأول يأتي بحجم شاشة 10.8 إنش، على أن يكون أول الأجهزة اللوحية في العالم التي تضم إصدار كوالكوم الخاص Snapdragon 8 Gen 3 Leading.

من جانب أخر يأتي الإصدار الأكبر من أجهزة Red Magic بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، على أن يتميز بحجم شاشة 12.4 إنش، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً من المتوقع أن يقدم الإصدار الأكبر للأسواق بعلامة “Red Magic Tablet 3D Explorer” التجارية، ويأتي هذا الإصدار بعد جهاز Red Magic الذي قدم في 2023 بحجم شاشة 12.1 إنش، وجودة عرض 2K، ومعدل تحديث 144Hz.

كما تميز الإصدار السابق برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، أيضاً تميز الجهاز بقدرة بطارية 10000 mAh، ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

وفي إعدادات الكاميرة قدمت Red Magic هذا الإصدار بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ونظام تشغيل Android 14، وواجهة Red Magic UI.

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