تكنولوجيا: إطلاق ميزة Adaptive Touch على سلسلة Google Pixel 9 حتى تتمكن من فتح القفل عندما تكون أصابعك مبتلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحتوي سلسلة Google Pixel 9 الجديدة على ميزة مخفية تسمى Adaptive Touch تعمل على تحسين استجابة الهاتف في المواقف الصعبة مثل عندما تكون أصابعك أو الشاشة مبتلة.

لقد تم اكتشاف الميزة بعد وقت قصير من إطلاق الهاتف مؤخرًا، على الرغم من أن جوجل لم تذكره على وجه التحديد أثناء العرض التقديمي.

توجد ميزة Adaptive Touch في إعدادات الهاتف ضمن شاشة العرض > حساسية اللمس. عند تشغيله، تتكيف حساسية اللمس بالهاتف تلقائيًا مع البيئة المحيطة بك وما تفعله وما إذا كان لديك واقي شاشة قيد

كانت هناك شائعات حول هذه الميزة في شهر مارس، ولكننا الآن نعرف على وجه اليقين أنها موجودة في هاتف Pixel 9، وأنها تعمل بشكل جيد بشكل خاص عندما تكون أصابعك مبتلة.

تظهر الاختبارات التي تقارن هاتف Pixel 9 المزود بميزة Adaptive Touch وهاتف Pixel 8 Pro الأقدم بدونها فرقًا واضحًا. ويبدو التمرير على Pixel 9 بأصابع مبللة سلسًا وطبيعيًا، بينما يقفز Pixel 8 Pro ويتلعثم.

لا تزال هيئة المحلفين غير متأكدة من كيفية أدائها مع أنواع مختلفة من واقيات الشاشة.

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