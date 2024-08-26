تكنولوجيا: TCL تكشف عن جهاز تلفاز 50T5K بتقنية QLED وصوتيات Onkyo Hi-Fi

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة TCL عن أحدث إصدارات الشركة من أجهزة التلفاز الذكية 50T5K، الذي يتميز بتقنية QLED، ويدعم صوتيات بمعايير Onkyo Hi-Fi، ويتوفر بسعر 294 دولار.

يتميز جهاز TCL 50T5K بتقنية “QLED Quantum Dot”، على أن تشغل الشاشة نسبة 98% من إطار جهاز التلفاز، أيضاً يدعم الجهاز تغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 96%، ويدعم الجهاز أعلى جودة في الألوان.

كما تؤكد TCL على أن الشاشة في هذا الإصدار تدعم إنتاج ألوان حيوية وبأعلى دقة، أيضاً يأتي هذا الإصدار بشكل خاص بتقنية Quantum Dot Pro 2024 التي ترتكز على عدد 4 من العناصر لتحسين السطوع، ودقة ونقاء الألوان، والموثوقية، كما تعمل على إنتاج ألوان دقيقة وإحترافية بتصنيف ΔE<0.99.

أيضاً يدعم الجهاز معايير “TÜV Rheinland” التي تؤكد خفض تأثير الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة، لتعزيز راحة العين.

كما يدعم TCL 50T5K زاوية عرض 178 درجة، وتباين مركزي 5000:1، وتدعم الشاشة خفض الومضات والتوهج حتى مع الإضاءة الساطعة.

ويدعم الجهاز معالج بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويضم أنوية A55 بسرعة 1.9 GHz، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

أيضاً يأتي الجهاز بمعايير Onkyo Hi-Fi في الصوتيات، ويدعم تقنية Dolby Vision، وتقنية تعويض الحركة MEMC، كما يرتكز التلفاز على شريحة T2.

ويضم 50T5K عدد 2 من منافذ HDMI 2.1، و2 من منافذ USB-A 3.0، ومنفذ USB-A 2.0، كما يأتي بمدخل AV، ومنفذ RJ45 Ethernet، وRF antenna، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

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