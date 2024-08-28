تكنولوجيا: رصد هاتف vivo Y300 Pro في منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 6 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن بعض التفاصيل حول هاتف vivo Y300 Pro الذي سجل برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1.

ظهر هاتف vivo Y300 Pro في صور مسربة حية لصندوق التغليف الخاص بهذا الإصدار، والتي أوضحت سعة البطارية الضخمة المميزة للهاتف وهي 6500 mAh.

وتعود التسريبات لتسليط الأضواء على الهاتف الذي سجل في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم V2410A، وأيضاً كشفت التسريبات عن دعم الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1.

ولقد سجل الهاتف في إختبارات Geekbench بين 942 و945 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، وبين 2791 و2824 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

أيضاً كشفت التسريبات عن دعم vivo Y300 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن تقدم vivo مزيد من الإختيارات في الذاكرة العشوائية.

يذكر أن هاتف Y300 Pro يأتي بأبعاد 163.28 في 76.29 في 7.69مم، ووزن 195 جرام، أي أقل طول وأكثر إتساع مقارنة بهاتف Y200 Pro الذي انطلق للأسواق في شهر مايو.

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