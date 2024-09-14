شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جهاز PS5 الأخير يساعد فى حماية بطاريات وحدة التحكم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت سوني عن مجموعة من الميزات في أخر تحديث لنظام PlayStation 5، بما في ذلك دعم الشحن التكيفي لوحدة التحكم، وميزات مشاركة جديدة ومركز أدوات جديد.

وقد تم إصدار ميزة الشحن التكيفي، التي تراقب الطاقة الموردة وتعدلها تلقائيًا عند توصيل وحدات التحكم بمنافذ USB الخاصة بوحدة التحكم، عالميًا بدءًا من اليوم ولكن فقط لأحدث طرازات PS5.

وفي إعلانها، قالت الشركة أن الشحن التكيفي متاح فقط على PS5 Slim وPS5 Pro القادم، وستعمل الميزة على وحدات التحكم اللاسلكية DualSense و DualSense Edge من عصر PS5، إلى جانب وحدات تحكم PlayStation VR2 Sense ومجموعة وحدات التحكم التكيفية Access، ويتم ضبط الشحن بناءً على مستويات بطارية وحدة التحكم الحالية، مما قد يساعد في توفير الطاقة وإطالة عمر البطارية.

وإذا لم يتم توصيل وحدة التحكم، فستقطع وحدة التحكم الطاقة عن منفذ USB بعد وقت قصير من بدء وضع الراحة، كما تم إطلاق "مركز ترحيب" جديد يسمح لمستخدمي PS5 بتخصيص أدوات الشاشة الرئيسية لمراقبة أشياء مثل مساحة تخزين الجهاز ومستويات بطارية الملحقات وقوائم الأصدقاء.

وتقول سوني إن هذه نسخة متجددة من علامة التبويب "استكشاف" التي كانت متاحة فقط في الولايات المتحدة، وستكون متاحة "للاعبين محددين" في تلك المنطقة بدءًا من اليوم، قبل طرحها عالميًا في الأسابيع المقبلة.

وتتضمن التحديثات الأخرى التي تصل اليوم القدرة على إنشاء ملفات تعريف صوتية ثلاثية الأبعاد مخصصة لسماعات الرأس أو سماعات الأذن، وإعدادات اللعب عن بعد القابلة للتعديل للمساعدة في إدارة أذونات الوصول لكل مستخدم فردي.

وبصرف النظر عن تحديث الشحن التكيفي، فإن جميع الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم ستكون متاحة على كل طراز PS5.

وسيتم طرح هذه الميزة في الأسابيع المقبلة، إلى جانب تحديث لتطبيق PlayStation والذي سيمكن المستخدمين من مشاركة روابط الحفلات من الأجهزة المحمولة.