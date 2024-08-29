تكنولوجيا: مراجعة لكرسي Razer Enki X المخصص للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Razer كرسي الألعاب Razer Enki X بتصميم يحاكي إصدارات الفئة المميزة وبمستوى تسعير معقول، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وعيوب هذا الإصدار.

تنافس Razer في سوق الكراسي المخصصة للألعاب بإصدارات الشركة من علامة Iskur التجارية، إلا أن هذه الإصدارات تميزت بمستوى التسعير المرتفع، على عكس كراسي الألعاب من سلسلة Enki التي تأتي بمستوى تسعير أقل.

ويأتي كرسي الألعاب Enki X بشكل خاص بقيمة ممتازة مقابل مستوى تسعير جيد، حيث يجمع الكرسي بين التصميم والبناء الممتاز، والتجربة المريحة لدعم المستخدم في جلسات الألعاب الطويلة، كما أنه يأتي بتصميم ممتاز مقارنة بإصدارات منافسة بمستوى تسعير أعلى.

من جانب أخر يأتي كرسي الألعاب دون بعض المميزات الشائعة في الإصدارات الأعلى تكلفة مثل آلية إمالة الكرسي ومساند الذراع رباعية الإتجاهات، إلا أن غياب هذه المميزات لا يؤثر على قيمة كرسي الألعاب.

محتوى الصندوق وتجميع الكرسي

يتضمن صندوق Razer Enki X قفاز من النسيج باللون الأسود ببعض الزخرفة المميزة باللون الأخضر لحماية يد المستخدم عند تجميع الكرسي، إلا أن النسيج الخفيف المميز للقفازات قد يصعب معه القبض على الأشياء.

من جانب أخر تتميز عملية تجميع الكرسي بتجربة سلسة وبسيطة لا تختلف عن الإصدارات المنافسة، حيث يتم ربط الجزء العلوي من الكرسي بمفصل المقعد والذي يتطلب محاذاة جانبي ظهر الكرسي بشكل دقيق مع الأذرع المعدنية صغيرة الحجم.

ويتميز كرسي Enki X بألواح مسطحة على غرار كرسي “Secretlab Titan EVO” لدعم المستخدم بتجربة سريعة لمحاذاة فتحات البراغي، لذا لن تجد صعوبة في تركيب الأجزاء، بالرغم من تصميم الألواح المميز من البلاستيك على عكس ألواح Titan EVO المعدنية، إلا أنها تؤدي الغرض على الوجه الأمثل.

عند الإنتهاء من توصيل الأجزاء الرئيسية في الكرسي، سيكون عليك البدء بتركيب الأغطية البلاستيكية إلى أعلى المفصل، ومن ثم قم بقلب الأجزاء كلها، وربط الدعامة المعدنية في الجزء السفلي، ثم قم بتثبيت الكرسي على القاعدة وتثبيت أسطوانة الغاز والعجلات للقاعدة المعدنية.

التصميم

يتميز كرسي الألعاب Enki X بتصميم أنيق وعصري، مع منحنيات في ظهر الكرسي بتصميم إنسيابي وبوضوح أقل مقارنة بكراسي الألعاب المنافسة، أيضاً كبديل للتصميم الجلدي المسطح في المقعد والظهر يتميز بتصميم ماسي مبطن.

كما تتميز حواف كرسي الألعاب باللون الأخضر، ويظهر شعار Razer باللون الأخضر على رأس كرسي الألعاب، ويتداخل التصميم الجلدي مع النسيج في Enki X بشكل مميز وتصميم نهائي أنيق، أيضاً يقدم تجربة ممتازة في الإنحناء مع جسد المستخدم بشكل طبيعي.

الكرسي يتميز أيضاً بتصميم نهائي غير لامع وناعم عدا شريط صلب يتوسط تصميم كرسي الألعاب لمواجهة العمود الفقري للمستخدم.

من جانب أخر يتميز جانبي كرسي الألعاب بتصميم ناعم إلا أنه لامع بنسبة أكبر مع نسيج يلامس أكتاف وأرجل المستخدم بتجربة مميزة في الجلوس في جلسات الألعاب الطويلة، وتصميم نهائي جذاب ومتين.

ويتضمن التصميم الداخلي لكرسي Enki X طبقات مزدوجة، كما تتميز طبقات المقعد برغوة أكثر نعومة في الجزء السفلي مقارنة بالجزء المواجه لظهر المستخدم، لذا سيقدم الكرسي تجربة مريحة في الجزء السفلي ودعم وثبات أكثر في الجزء المواجه للظهر.

مواصفات تغيب عن Enki X

تغيب عن هذا الإصدار بعض المميزات التي قدمت في الإصدار الأصلي Enki، ففي الوقت الذي تدعم فيه مساند الأذرع تعديل الإرتفاع والزاوية إفقياً لا يمكن تحريك المساند إلى اليسار أو اليمين أو إلى الأمام أو الخلف وذلك على عكس كراسي الألعاب Enki وSecretLab Titan Evo.

أيضاً لا تتميز مسانذ الذراع في Enki X بتصميم معدني كامل على غرار Enki، كما تظهر الأنابيب الغير لامعة التي تربط الكرسي بتصميم أقل جذابية.

من جانب أخر يتم تثبيت الكرسي على قاعدة مع إسطوانة غاز عبر لوحة معدنية بتصميم بسيط كبديل للتصميم الميكانيكي للمفصل، لذا لن يتاح للمستخدم إمالة الكرسي للخلف على غرار Enki وTitan Evo، لكن مع سحب الرافعة الجانبية للكرسي سيتاح للمستخدم إمالة الكرسي 152 درجة.

تجربة مريحة مع جودة تصنيع

يستهدف كرسي الألعاب Razer Enki X دعم المستخدمين المميزين بطول يتراوح بين 1.5 متر إلى 1.8 متر، ووزن أقل من 136 كجم للحصول على تجربة مريحة، ودعم ظهر المستخدم على الوجه الأمثل، كما أن التصميم الناعم للمقعد سيأتي بتجربة مريحة للمستخدم، مع ثبات جيد، لذا مع غياب ميزة الإمالة الميكانيكية إلا أنها لا تؤثر على التجربة المريحة للكرسي، وأيضاً يتوافق مع مستوى تسعير الكرسي.

قيمة ممتازة مع سعر جيد

لا تؤثر المميزات التي تغيب عن Razer Enki X على التجربة والقيمة الممتازة المقدمة للمستخدم مع هذا المستوى في التسعير، حيث يأتي بتجربة أفضل مقارنة بكرسي الألعاب GTRacing، لهذا يعد إصدار مرشح للمستخدمين في هذا المستوى من التسعير.

لكن إذا رغبت في الحصول على التجربة كاملة فإن كرسي الألعاب Enki يقدم المميزات المطلوبة مع سعر أعلى.