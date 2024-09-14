شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإصدار التجريبى الثانى من Android 15 QPR1 متاح الآن لأجهزة Google Pixel المؤهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل الإصدار التجريبي الثاني من Android 15 Quarterly Platform Release 1 (QPR1)، وهو مليء بالإصلاحات لمجموعة متنوعة من المشكلات التي كانت تزعج مستخدمي Pixel.

تتمثل إحدى أكثر المشكلات المزعجة التي تمت معالجتها في الإفراط في الإبلاغ عن استخدام بطارية GPS، وإذا لاحظت أن بطاريتك تنفد بشكل أسرع من المعتاد، حتى عندما لا تستخدم GPS، فيجب أن يساعدك هذا التحديث، ويستهدف إصلاح آخر حد شحن الجهاز بنسبة 80%، ولم يتمكن بعض المستخدمين من تعطيل هذه الميزة، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه مشكلة بعد الآن.

إذا كنت تستخدم Google Password Manager، فسوف يسعدك معرفة أنه تم القضاء على خطأ يمنع إدارة كلمات المرور. يعالج التحديث أيضًا مشكلة تعطل تطبيق Google Maps، حتى تتمكن من التنقل دون قلق.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالاتصال، تم تحسين البلوتوث أيضًا، إذا كنت تعاني من انقطاعات أو انقطاعات، فيجب أن يجعل هذا التحديث الأمور أكثر موثوقية، ويجب أن تكون المدفوعات المستندة إلى NFC أكثر اتساقًا الآن، وذلك بفضل إصلاح خطأ كان يتسبب في فشل بعض المدفوعات، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هاتفك يعاد تشغيله عشوائيًا، فيجب أيضًا حل هذه المشكلة.

إصلاحات وتحسينات إضافية

وفقًا لسجل التغييرات، فيما يلي المزيد من المشكلات التي تمت معالجتها باستخدام هذا الإصدار:

- يجب أن تظهر ميزة "التشغيل الآن" الآن على شاشة القفل كما هو متوقع.

- يجب أن يتم تشغيل عرض Satellite SOS في تطبيق Pixel Tips بشكل صحيح الآن.

- تم إصلاح العديد من المشكلات الأخرى التي تؤثر على استقرار النظام والأداء والاتصال والتفاعل.

- هناك أيضًا بعض التحسينات الخاصة بتقنية Bluetooth، بما في ذلك دعم ترميز LE Audio المتعدد وإصلاحات لقضايا الاتصال والإقران المختلفة.

يتوفر Android 15 QPR1 beta 2 (الإصدار AP41.240823.009) للأجهزة المدرجة، و إذا كان لديك جهاز Pixel متوافق، وكنت مسجلاً بالفعل في برنامج Android 15 Beta، فيجب أن تتلقى تحديثًا لاسلكيًا (OTA) للإصدار التجريبي الجديد، وإذا لم تكن مسجلاً، فيمكنك التسجيل عبر موقع برنامج Android Beta.

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من المهم ملاحظة أنه إذا كنت تريد مغادرة برنامج الإصدار التجريبي والحصول على إصدار Android 15 المستقر عند صدوره، فيمكنك إلغاء الاشتراك الآن دون مسح جهازك، ومع ذلك، لا يمكن القيام بذلك إلا إذا لم تقم بتثبيت تحديث QPR1 Beta 2. إذا قمت بتثبيت التحديث ثم اخترت عدم استخدامه، فسيتم مسح جهازك.