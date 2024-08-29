تكنولوجيا: لهذا قد تكون سلسلة iPhone 17 الإختيار الأفضل لك!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يترقب العديد من المستخدمين إنطلاق حدث ابل لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 16، إلا أن أحدث التقارير كشف عن مميزات أكثر مرتقبة في سلسلة iPhone 17 العام المقبل قد تجعلها الإختيار المرشح للكثير من المستخدمين.

تتجه الكثير من الأنظار للجيل القادم من هواتف الأيفون الذي يأتي بميزة رئيسية في دعم منصة الذكاء الإصطناعي “Apple Intelligence”.

ولقد كشفت أحدث التفاصيل التي جاءت عبر حساب “Mobile phone chip expert” على منصة Weibo بعض التفاصيل حول سلسلة هواتف iPhone 17 التي تنطلق بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، أي بترقية كبيرة مقارنة بسلسلة iPhone 16 المرتقبة التي تأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

وتؤكد التفاصيل الجديدة على أن الترقية في الذاكرة العشوائية في سلسلة iPhone 17 تهدف بشكل رئيسي إلى دعم معالجة مميزات الذكاء الإصطناعي داخل الهواتف مباشرة، على أن تدعم هذه الإصدارات معالجة كم أكبر من مميزات الذكاء الإصطناعي المعقدة.

ولقد قدمت ابل عدد من مميزات الذكاء الإصناعي في منصة “Apple Intelligence” للإصدارات الحالية من هواتف الأيفون، إلا أن هذه المميزات تدعم المعالجة السحابية، مما يثير مخاوف عدد من المستخدمين حول معايير الحماية لخصوصية المستخدمين.

ويوضح التقرير أن معالجة مميزات الذكاء الإصطناعي مباشرة داخل هواتف iPhone 17 قد يدفع الكثير من المستخدمين إلى ترقب الجيل القادم من هواتف الأيفون كبديل لسلسلة iPhone 16، بشكل خاص للتأكيد على معايير الحماية والخصوصية عند إستخدام مميزات الذكاء الإصطناعي.

من جانب أخر أشار المحلل “Jeff Pu” أن ابل تخطط لدعم إصدارات iPhone 17 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، إلا أنه لم يؤكد على دعم الإصدارات الرئيسية من السلسلة بنفس المواصفات في الذاكرة أيضاً.

وتدعم ابل سلسلة iPhone 16 المرتقبة بترقية في وحدة المعالجة العصبية (NPU) والتي تعزز قدرة الهواتف على تمكين مميزات الذكاء الإصطناعي المعقدة، إلا أن الذاكرة العشوائية المحدودة عند 8 جيجا بايت رام في هذه الإصدارات لن تدعمها في تحقيق الإستفادة الكاملة من مميزات الذكاء الإصطناعي، لذا لن تكون ترقية كبيرة لمستخدمي هواتف iPhone 15 Pro وPro Max في الوقت الراهن.

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