تكنولوجيا: سامسونج تحقق إنجازاً بارزاً في أمان إنترنت الأشياء بحصولها على أكبر عدد من التقييمات “الماسية” من UL Solutions 

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيول، كوريا – 20 أغسطس 2024 – أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تحقيق إنجاز بارز، حيث حصل عدد من منتجاتها في فئة الأجهزة الرقمية على التقييم الماسي “Diamond” وفقاً لبرنامج تقييم “Marketing Claim Verification IoT Security Rating Program” التابع لشركة “UL Solutions”.

وبعد أن حققت ثلاجة Bespoke 4-Door Flex™ ذات الأربعة أبواب المزودة بتقنية AI Family Hub™2 إنجازاً بارزاً كأول منتج يحصل على التقييم الماسي “Diamond” من “UL Solutions” في فئة الأجهزة المنزلية، إضافة إلى “Bespoke Jet Bot Combo™3 AI“، شهدت سامسونج مؤخراً حصول ثلاثة منتجات إضافية على نفس التقييم. تشمل هذه المنتجات جهاز الغسيل “Bespoke AI Laundry Combo™4” ومضخة “5Air to Water Heat Pump” اللذان حصلا على التقييم في شهر يونيو، بالإضافة إلى مجموعة أجهزة الطهي “Bespoke Slide-in Range6” التي نالت التقييم في يوليو.

وقال ميونغ يو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تطوير البرامج في وحدة أعمال الأجهزة المنزلية الرقمية لدى سامسونج للإلكترونيات: “مع التقدم السريع الذي نراه في تقنيات الذكاء الاصطناعي، باتت مسألة الأمان أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة فيما يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين. يُظهر حصول منتجاتنا على هذا التقييم الرفيع التزام سامسونج بتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الأمان من خلالSamsun Knox. سنواصل التركيز على تطوير خصائص أمان متقدمة تتيح للمستهلكين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في بيئة آمنة وموثوقة.”

برنامج تصنيف أمان إنترنت الأشياء من UL Solutions

وتقيّم شركة “UL Solutions” العالمية الرائدة في مجال علوم السلامة، مئات المطالبات التسويقية سنوياً. ومن بين خدماتها المتميزة، يبرز برنامج تصنيف أمان إنترنت الأشياء “IoT Security Rating Program“، الذي يُعنى بالتحقق من القدرات الأمنية لمنتجات المنزل الذكي.

وتقوم “UL Solutions” بتقييم الأداء الأمني من خلال خمسة مستويات: البرونزي، الفضي، الذهبي، البلاتيني، والماسي. ويتطلب كل مستوى اجتياز اختبارات صارمة، حيث يُمنح المستوى “الماسي” الأعلى فقط بعد التأكد من قدرة المنتجات على التصدي للمخاطر، مثل اكتشاف التعديلات الضارة، ومنع محاولات الوصول غير المصرح به، وحماية خصوصية بيانات المستخدم.

وتُظهر المنتجات التي تصل إلى هذا المستوى المتميز تفوقاً ملحوظاً مقارنة بتلك التي تحقق المستوى “البلاتيني”، حيث تتمتع بقدرة متطورة على الكشف عن الثغرات الأمنية المحتملة غير المعروفة، بالإضافة إلى تشغيل برامج للكشف المبكر عن أي نقاط ضعف.

المنتجات التي حصلت مؤخراً على التقييم الماسي “Diamond”

وحصل جهاز الغسيل “Bespoke AI Laundry Combo™” ومضخة “Air to Water Heat Pump” ومجموعة أجهزة الطهي “Bespoke Slide-in Range” على شهادات إضافية، ما يعكس تميزها في التكنولوجيا الحديثة. وتتميز هذه الأجهزة بقدرتها على الاتصال مع أجهزة أخرى عبر تقنية 7SmartThings، ما يعزز من وظائفها الذكية التي تتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة. ويجمع جهاز الغسيل “Bespoke AI Laundry Combo™” بين وظائف الغسالة والمجفف في جهاز واحد، وتم تصميمه لتوفير الوقت والجهد على المستخدمين من خلال التخلص من عناء نقل الغسيل بين الأجهزة.

ويتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 7 بوصات8، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى دورات الغسيل الموصى بها9 استناداً إلى تفضيلاتهم واحتياجاتهم الموسمية10. بالإضافة إلى ذلك، يعرض الجهاز جميع الأجهزة المتصلة في المنزل11، ما يتيح للمستخدمين مراقبتها والتحكم بها بكل سهولة.

أمّا بالنسبة لمضخة “Air to Water Heat Pump“، فتتميز بتصميم أنيق نحيف يتناغم بسلاسة مع أي منزل، وتحتوي على شاشة LCD مقاس 7 بوصات12 تدعم عدة لغات، ما يسهل على المستخدمين مراقبة استهلاك الطاقة الشمسية الكهروضوئية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه المضخة التحكم في الأجهزة المتصلة، ما يعزز من تجربة الاستخدام ويعكس التزام سامسونج بالابتكار.

وتأتي مجموعة مجموعة أجهزة الطهي “Bespoke Slide-in Range” مزودة بشاشة LCD مقاس 7 بوصات13، ما يوفر تجربة طهي متنوعة وغنية للمستخدمين. وبفضل إمكانية الوصول إلى الأجهزة المتصلة14 عبر “Bixby”15، يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل باستخدام ميكروفون ومكبر صوت مدمجين. وتعتبر هذه المجموعة متطورة أيضاً في كيفية تفاعلها مع المستخدمين، حيث تقوم بتحليل بيانات التفضيلات الشخصية وتقدم إرشادات مخصصة، إضافة إلى إشعارات وتوصيات للوصفات16.

وبفضل Samsung Knox، الذي يُطبق على جميع أجهزة سامسونج المنزلية، يتم ضمان حماية البيانات والاتصال بين الأجهزة بشكل كامل. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنتجات بثقة، بعد التأكد من قدرتها الأمنية القوية. وسيتمكن زوار معرض IFA 2024، الذي يقام في برلين من 6 إلى 10 سبتمبر، من استكشاف مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية من سامسونج التي تتميز بتفوقها الأمني. وستعرض سامسونج في جناحها مضخة “Air to Water Heat Pump” المعتمدة حديثاً، بالإضافة إلى جهاز “Bespoke AI Laundry Combo™” الفريد.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com.