تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy Quantum5 بتقنية التشفير الكمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت سامسونج هاتف Galaxy Quantum5 المميز بتقنية التشفير الكمي بالتعاون مع “SK Telecom” وأيضاً شركة ID Quantique المطورة لشريحة التشفير الكمي في الهاتف.

تعمل شريحة التشفير الكمي في هاتف Galaxy Quantum5 على توليد أرقام عشوائية لتشفير أو فك تشفير البيانات مثل كلمات المرور والبيانات البيومترية.

وتعمل تقنية QRNG على تعزيز معايير الحماية والآمان في هاتف Galaxy Quantum5، لذا يصعب إختراق الهاتف عبر المتسللين، كما يقدم معايير حماية لا تتوفر في الهواتف الذكية التقليدية.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Quantum5 بتصميم يحاكي هاتف Galaxy A55 المميز بإطار من الألومنيوم مع طبقة زجاجية في الجهة الأمامية والخلفية.

كما يدعم الهاتف معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، ويضم Galaxy Quantum5 شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف مكبرات صوتية بنظام ستريو.

وفي إعدادات الكاميرة يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يضم Galaxy Quantum5 رقاقة معالج Exynos 1480، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في سعة microSD.

كما ينطلق الهاتف بسعة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق، والأرجواني، والأزرق الفاتح، ويتوفر الهاتف في سوق كوريا بسعر 465 دولار.

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