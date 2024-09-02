تكنولوجيا: GoPro تحدد يوم 4 من سبتمبر للإعلان عن Hero وHero 13 Black

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم على موعد حدث GoPro القادم في 4 من سبتمبر والذي تكشف فيه عن الإصدارات الجديدة من كاميرات الأكشن Hero وHero 13 Black.

كشف الفيديو التشويقي الذي نشر من “Igor Bogdanov” اليوم على منصة X عن لمحة سريعة لتصميم كاميرة الأكشن القادمة “GoPro Hero 13 Black”.

وتظهر كاميرة الأكشن القادمة في مقطع الفيديو التشويقي بعلامة “13 BLACK” التجارية، كما تتضمن زر الطاقة وإختيار وضع التصوير إلى جانب مستشعر الكاميرة وفتحة تشتيت الحرارة.

وتشير التسريبات إلى أن كاميرة Hero 13 Black تأتي بمستشعر بدقة 27 ميجا بيكسل على غرار الإصدار السابق، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 5.3K عند 60 إطار لكل ثانية، وبدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية.

أيضاً من المتوقع أن تتضمن الكاميرة أداة التثبيت HyperSmooth 6.0، وميزة HDR على غرار إصدار الشركة السابق Hero 12 Black.

وتعد الترقية الرئيسية في إصدار هذا العام في تعزيز سعة البطارية إلى 1900 mAh كبديل لسعة 1720 mAh في الإصدار السابق Hero 12 Black.

كما تشير التوقعات إلى أن شركة GoPro ستقدم مزيد من الإكسسوارات للجيل القادم من كاميرات الأكشن، والتي تتضمن عدسات macro، وعدسات بزوايا عرض فائقة الإتساع والتي تدعم الإقتران بالكاميرة إلى جانب غطاء لحماية الكاميرة.

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