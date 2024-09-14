تكنولوجيا: تفاصيل تحسينات الآداء المقدمة من سوني في جهاز PS5 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سوني على أن جهاز PS5 Pro ينطلق قريباً للأسواق بتجربة محسنة في جودة المرئيات وآداء تشغيل الألعاب، ولقد كُشِف اليوم عن تفاصيل أكثر حول التحسينات المقدمة من سوني في هذا الإصدار.

يكشف التقرير الجديد عن دعم جهاز PS5 Pro تشغيل الألعاب بمعدل تحديث للإطارات في الألعاب 60 إطار لكل ثانية، وهو معدل ثابت، ودقة عرض تتراوح بين 1600 بيكسل و2160 بي بيكسل.

ومن المتوقع أن تدعم هذه المميزات الجهاز في تشغيل سلس وإنسيابي للألعاب حتى مع أعلى دقة عرض، كما يدعم PS5 Pro دقة عرض 8K لصور أكثر وضوحاً وتفاصيل دقيقة.

أيضاً من المقرر أن يأتي الجهاز بتحسينات في الذاكرة، حيث يضم نظام ذاكرة محسن، كما يتميز إصدار Pro بتحسينات في آداء الذاكرة بنسبة 28% في عرض النطاق الترددي.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الميزة تحميل وتشغيل سريع للألعاب، وأيضاً معالجة الرسوم المعقدة بشكل أسرع، كما أشار موقع “ShiftDelete” أن PS5 Pro سيدعم تشغيل الألعاب بدقة إلى 8K، لذا سيتاح للمستخدمين الحصول عل تجربة العاب بإمكانات كاملة.

المصدر