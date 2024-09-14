تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم ساعة Huawei Watch GT 5 الذكية المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم ساعة Huawei Watch GT 5 الذكية التي تأتي قريباً باثنان من الأحجام.

تستعد شركة هواوي لعقد حدث في 19 من سبتمبر لكشف النقاب عن ساعة Huawei Watch GT 5 الذكية، ولقد أوضحت الصور التي نشرت اليوم تفاصيل تصميم ومواصفات الساعة الذكية قبل إنطلاق الحدث.

وتؤكد الصور الرسمية ثلاثية الأبعاد على أن الساعة الذكية تتوفر بحجم 41 و46مم، على أن تأتي Huawei Watch GT 5 بنفس لغة التصميم المميزة للإصدار السابق، حيث تتضمن إطار معدني، وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أن الساعة تتميز بتصميم مقاوم للماء 5ATM.

أيضاً تؤكد الصور المسربة لساعة Watch GT 5 على دعم هواوي هذا الإصدار بزر التاج القابل للتدوير، والزر الذي يدعم البرمجة.

من جانب أخر لن يطرأ على الساعة الذكية الكثير من التغييرات في التكوينات الداخلية، حيث يأتي النموذج المميز بحجم 41 مم من الساعة الذكية بشاشة OLED بحجم 1.32 إنش، بينما ينطلق النموذج المميز بحجم 46مم بشاشة OLED بحجم 1.43مم.

كما تشير هواوي إلى أن الساعة الذكية تدعم عمر شحن يتراوح بين 7 إلى 14 أيام من التشغيل، لذا لن تقدم هواوي تحسين في عمر البطارية.

يذكر أن الترقية الرئيسية في ساعة Watch GT 5 الذكية تأتي في تقنية نظام “TruSense” للصحة واللياقة البدنية الذي قدم للمرة الأولى من العملاق الصيني في شهر أغسطس، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر