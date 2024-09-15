شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 عوامل تحدد العمر الافتراضي لوحدات المعالجة المركزية لديك أبرزها الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت وحدات المعالجة المركزية للمستهلكين وخاصة تلك التي تنتمي إلى الفئة العليا من الطيف وحوشاً صغيرة متينة، حيث تتعامل وحدات المعالجة المركزية مع درجات الحرارة بشكل أفضل كثيراً، وصُنعت الرقائق بحيث تتحمل العديد من أحمال العمل في وقت واحد لساعات لا حصر لها على مدى فترة زمنية أطول، ومع ذلك، فإن طول الفترة الزمنية لعملها متروك لك إلى حد ما.



فيما يلي العوامل الثلاثة التي تلعب الدور الأكبر في تحديد المدة التي يمكن أن تستمر فيها وحدة المعالجة المركزية.

1 درجات الحرارة

في هذه الأيام، تستطيع وحدات المعالجة المركزية تحمل درجات حرارة عالية حقًا، ولكن في مرحلة ما يكفي ما يكفي.

على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تحرق وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك دفعة واحدة، فإن ارتفاع درجة الحرارة بشكل متكرر يلحق الضرر بوحدة المعالجة المركزية، مما يقلل من عمرها الافتراضي شيئًا فشيئًا.

وتعتمد درجة الحرارة الدقيقة التي يجب أن تستهدفها على وحدة المعالجة المركزية والشركة المصنعة على سبيل المثال، تميل شرائح AMD إلى العمل بدرجة حرارة أعلى قليلاً من شرائح Intel.

كيف تمنع الإجهاد الحراري؟ فى أن تحصل على مبرد جيد ، وتذكر أن وحدات المعالجة المركزية المتطورة تتطلب غالبًا إعداد تبريد سائل بدلاً من المروحة. وتحتاج العلبة أيضًا إلى الكثير من تدفق الهواء، مع التخطيط لمسارات دخول وخروج الهواء المناسبة ، وبمجرد الانتهاء من الإعداد، تحقق من درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية أثناء اللعب وأحمال العمل الثقيلة الأخرى للتأكد من أنها ليست دافئة جدًا.

2 الجهد ورفع تردد التشغيل

إن رفع تردد التشغيل لوحدة المعالجة المركزية يمكن أن يمنحك أداءً إضافيًا قليلًا من خلال زيادة سرعة الساعة، وعادةً ما يكون القيام بذلك بأمان أمرًا مقبولًا توفر كل من AMD وIntel أدوات تجعل هذا الأمر أكثر سهولة، ولكن هذه الأدوات لا ينبغي أن تسمح لك أيضًا بدفع وحدة المعالجة المركزية إلى ما يتجاوز حدًا معينًا ، إن رفع الجهد الكهربائي يسير جنبًا إلى جنب مع رفع تردد التشغيل، مما يعني أنك تزيد الجهد الكهربائي لمنح وحدة المعالجة المركزية الطاقة الإضافية التي تحتاجها للعمل بالسرعة التي تريد تحقيقها.

من الناحية النظرية، يعتبر رفع تردد التشغيل ورفع الجهد الكهربائي آمنين، لكنهما قد يتسببان في تآكل وحدة المعالجة المركزية لديك. كما قد يؤديان إلى إبطال الضمان.

3 صيانة الكمبيوتر

إن العناية بجهاز الكمبيوتر الخاص بك قليلاً من حين لآخر قد يكون له أثر كبير، بالنسبة لوحدة المعالجة المركزية، تعتبر درجات الحرارة بالغة الأهمية، لذا فإن تنظيف الجزء الداخلي من الكمبيوتر يصبح أقل من كونه خيارًا وأكثر ضرورة، ويشمل هذا وضع معجون حراري جديد.