شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Sumerian Six.. عالم من الأكشن والتكتيك الحربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدور أحداث لعبة Sumerian Six خلال الحرب العالمية الثانية، إذ تعد لعبة أكشن تكتيكية تقود فيها مجموعة من الجنود والعلماء لمواجهة النازيين باستخدام قوى سحرية غامضة.

اللعبة التي توفرت اليوم على الحاسب الشخصي، تستخدم خلالها تقنيات غريبة لهزيمة خصومك، ومن خلال مهارات فريقك تقوم بمهام سرية في المعارك.

انطلق في رحلة مثيرة عبر قارات وتخلص من أعدائك باستخدام مجموعة فريدة من القدرات لكل عضو في الفريق مستوحاة من مجالات خبرتهم، وتعلم إتقان فن ربطهم معًا للحصول على تأثيرات مدمرة لتحقيق النجاح. أسلحة غامضة من خلال اللعبة، ستواجه أسلحة علمية غامضة وقوات مسلحة بشكل كبير ومتحولة ومشحونة بقوى خارقة للطبيعة، في اختبار لقدراتك الاستراتيجية.

لعبة Sumerian Six مستوحاة من أماكن وأحداث حقيقية، تتسلل فيها عبر معاقل النازيين وتتخلص من الحراس الحاضرين بطرق متنوعة قبل مواجهة التهديدات الأكثر خطورة أمامك.