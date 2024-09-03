تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة تكشف عن تصميم الشاشة في هاتف vivo X200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات من جديد لتسليط الأضواء على إصدار vivo المرتقب vivo X200، حيث يظهر الهاتف في صور مسربة توضح تصميم الشاشة في هذا الإصدار.

تستعد شركة vivo لعقد حدث في شهر أكتوبر لإطلاق سلسلة هواتف vivo X200 التي تتضمن الإصدار الرئيسي وهاتف vivo X200 Pro وvivo X200 Pro Plus.

وتوضح التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت من “Digital Chat Station” اليوم تصميم الشاشة للإصدار الرئيسي من السلسلة، والتي تتميز بحجم 6.3 إنش.

ولقد كشفت التسريبات السابقة أن هاتف X200 يضم شاشة LTPO OLED بحجم 6.3 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويأتي بتصميم نحيف للحواف بنفس السُمك في جميع جهات الشاشة.

أيضاً يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، ومن المتوقع أن تضم شاشة vivo X200 أيضاً تقنية إستشعار البصمة.

يذكر أن الشركة تدعم السلسلة برقاقة Dimensity 9400 الجديدة من MediaTek، ومن المقرر أن يأتي الإصدار الرئيسي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر periscope بدقة 50 ميجا بيكسل وأيضاً مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل.

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