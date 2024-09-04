تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Realme P2 Pro الرئيسية وموعد الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Realme مؤتمر في 13 من شهر سبتمبر الجاري لكشف النقاب عن هاتف Realme P2 Pro، ولقد كُشِف اليوم عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تقدم Realme للأسواق هاتف Narzo 70 في حدث يعقد في 9 من سبتمبر، ومن ثم ينطلق حدث أخر للإعلان الرسمي عن هاتف Realme P2 Pro.

وتدعم الشركة هذا الإصدار بشاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 120Hz، كما ينطلق الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

ويظهر هاتف Realme P2 Pro في الصور التشويقية باللون الأخضر، كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن الكاميرة الرئيسية في الهاتف تدعم ميزة التثبيت البصري.

وتؤكد الصفحة الرسمية لهاتف P2 Pro في متجر Flipkart على أن الهاتف يضم معالج Snapdragon، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الحدث الرسمي المقرر عقده في 10 من سبتمبر.

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