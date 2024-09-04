شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تسويقية تعمل مع فيس بوك تعترف بالتنصت على الهاتف لتحسين الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حولت شركة تسويق تتعاون مع فيس بوك الشك الذي دام طويلًا إلى حقيقة بعد أن أكدت أن الهواتف الذكية تأتي مع برنامج للاستماع إلى محادثات المستخدمين، واعترفت شركة Cox Media Group، التي عملاؤها جوجل وفيسبوك، بأنها تستخدم ميكروفون الهاتف لجمع المعلومات، وهذا يعني أنه عندما تتحدث مع أحد أفراد العائلة حول شراء ماكينة صنع القهوة، كان هاتفك يستمع أيضًا، لتري بعدها العديد من الإعلانات التي تخبرك بمكان شرائها، معتقدًا أنك ربما بحثت عنها على جوجل، ولكن هذا ليس هو الحال.

وذكر التقرير الذي نشرته 404 Media أن ما تحصل عليه من إعلانات ليس فقط ما تبحث عنه ولكن أيضًا ما تتحدث عنه بالقرب من الهاتف، وفقاً لموقع indiatoday.

وتقوم الشركة بدمج هذه البيانات مع سلوكيات المستخدمين على مختلف التطبيقات والمنصات الرقمية، لتمكين المعلنين من استهداف المستهلكين بشكل أكثر دقة، وفي عرض تقديمي للعملاء المحتملين، تباهت شركة Cox Media Group بأن كلاً من فيسبوك وجوجل وأمازون تتبنى تقنية "الاستماع النشط".

ما هو برنامج الاستماع النشط؟

وفقًا لتقرير، كشفت شركة Cox Media Group، وهي شركة في مجال الأخبار التلفزيونية والإذاعية، في عرض تقديمي للمستثمرين أن تقنية الاستماع النشط الخاصة بها تستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات في الوقت الفعلي حول نوايا المستخدم من خلال مراقبة المحادثات وتحليلها، والتنصت بشكل فعال على المناقشات لجمع الأفكار، وعلاوة على ذلك، كتبت الشركة أيضًا في عرضها التقديمي أن هذه التقنية تسمح للمعلنين بدمج البيانات الصوتية مع البيانات السلوكية، مما يمكنهم من استهداف المستهلكين الذين يفكرون بنشاط في عملية شراء بدقة، مما يخلق أداة قوية للإعلان المستهدف.

وفقًا للتقرير، ادعت الشركة أيضًا أن هذه التقنية تساعد في جمع مسار البيانات الذي يتركه المستهلكون "حول محادثاتهم وسلوكهم عبر الإنترنت"، ويشير إلى أن البرنامج الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يجمع ويحلل "البيانات السلوكية والصوتية من أكثر من 470 مصدرًا".

وهذه هي المرة الثالثة في عام واحد التي تكشف فيها شركة 404 Media الغطاء عن برنامج الاستماع النشط المظلل، في ديسمبر، كشفت عن شركة التسويق للترويج للتكنولوجيا الغازية على البودكاست الخاص بها، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ألقى الضوء أيضًا على ميزة الاستماع النشط السرية التي تقدمها Cox Media Group، مما لفت الانتباه إلى الممارسة المزعجة المحتملة المتمثلة في مراقبة محادثات المستخدمين واستغلالها للحصول على البيانات.

ميتا وأمازن تدافعان:

أحدث التسريب الأخير تأثيرًا مختلطا، نظرًا لأن Meta وAmazon مرتبطان بشكل مباشر بشركة التسويق، وقررت جوجل إزالة شركة Cox Media Group من قائمة شركاء برنامجها الإعلاني، مما دفع شركة ميتا إلى مراجعة تعاملاتها مع شركة الإعلام أيضًا، للتأكد من عدم انتهاكها لسياساتها المتعلقة بالخصوصية واستخدام البيانات.

من جانبها، نفت أمازون أي تعاون (CMG) في هذا البرنامج، مؤكدة أنها لم تعمل أبداً مع الشركة في هذا المجال، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تبيّن أن أحد شركائها التسويقيين خالف القواعد.



في رأيهم، ذكرت شركة Cox Media Group ذات مرة في منشور تم حذفه الآن، أن المستخدمين يتفقون مع تقنية الاستماع النشط في كل مرة يقومون فيها بتنزيل تطبيق جديد، وقالت، "نحن نعلم ما تفكر فيه، هل هذا قانوني؟ من القانوني للهواتف والأجهزة الاستماع إليك، وعندما يطالب تنزيل تطبيق جديد أو تحديثه المستهلكين باتفاقية شروط استخدام متعددة الصفحات في مكان ما في الطباعة الصغيرة، غالبًا ما يتم تضمين الاستماع النشط".

تزعم أن وجود واستخدام برامج الاستماع مدفونان عادةً في اتفاقية شروط الاستخدام الكثيفة والتي غالبًا ما يتم تجاهلها والتي يوافق عليها المستخدمون على عجل عند تثبيت تطبيق جديد أو تحديث تطبيق موجود، مما يسمح بنشر البرنامج دون موافقة صريحة.