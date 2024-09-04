شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء.. البيتكوين تنخفض 4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 4 سبتمبر في البقاء أقل من مستوى 60000 دولار، بعد أن شهدت انخفاضًا في السعر في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث سجلت عملة البيتكوين انخفاضًا في الأسعار بنحو 4% اليوم الأربعاء، وبهذا، وصل سعر الأصل في البورصات العالمية إلى 56560 دولارًا، وفقًا لـ CoinMarketCap.

تسبب الانحدار في أسعار البيتكوين، تلميح اليابان إلى ارتفاعات محتملة في أسعار الفائدة بالإضافة إلى أكبر انخفاض لشركة إنفيديا في يوم واحد في ناسداك، وفقاً لفيكرام سوبوراج، الرئيس التنفيذي لشركة جيوتوس لـ Gadgets360، معلقًا على الموقف.

كما عكست عملة الأثير انخفاضات في قيمتها اليوم الأربعاء، وسجل الأصل المشفر خسارة تزيد عن 5.76% ، كما أظهر متتبع أسعار العملات المشفرة بواسطة Gadgets360.

انضمت USD Coin وCardano وAvalanche وShiba Inu وChainlink وBitcoin Cash إلى BTC وETH على الجانب الخاسر من مخطط العملات المشفرة.

كما شهدت Polkadot وLeo وNear Protocol وPolygon وMonero خسائر إلى جانب Stellar وCronos وCosmos.

قال شيفام ثاكرال، الرئيس التنفيذي لشركة BuyUcoin لـ Gadgets360: "أصبحت العلاقة بين الأسواق التقليدية والعملات المشفرة أكثر وضوحًا مع تعديل المتداولين لتوقعاتهم لقرارات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتتأثر المشاعر الهبوطية المستمرة في العملات المشفرة بالبيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM، والذي يُظهر انكماشًا اقتصاديًا مستمرًا".

انخفض التقييم الإجمالي لقطاع العملات المشفرة بنسبة 4.22 % في آخر 24 ساعة، وبهذا، وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 1.99 تريليون دولار، وفقًا لما أظهره موقع CoinMarketCap.

ومن بين العملات المشفرة التي حققت أرباحًا، Tether وBinance Coin وRipple وTron وLitecoin وBitcoin SV اليوم الأربعاء.