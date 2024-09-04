تكنولوجيا: إيلون ماسك يطلق الإصدار التجريبي من X TV وهو تطبيق بث مباشر لأجهزة التلفاز الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلق إيلون ماسك الآن تطبيق X TV، وهو تطبيق بث مباشر مصمم لأجهزة التلفاز الذكية. يهدف التطبيق إلى أن يكون منصة هجينة توفر لك محتوى مباشر ومقاطع فيديو سريعة الانتشار.

في الوقت الحالي، أصبح الإصدار التجريبي من تطبيق X TV مباشرًا رسميًا، وقد نشر إيلون ماسك عنه على حساب X الخاص به.

في الأساس، التطبيق عبارة عن تطبيق بث مباشر، وهو متاح فقط لأجهزة التلفاز الذكية. ووفقًا لـ Digital Trends، أصبح تطبيق X TV متاحًا الآن على Google Play ومتجر تطبيقات LG ومتجر Amazon App Store. وهذا يعني إلى حد كبير أن تطبيق X سيتم تشغيله على Amazon Fire TV و LG webOS و Android TV و Google TV.

تمكنت بعض المنصات من الوصول إلى التطبيق منذ أواخر شهر يوليو، مثل متجر تطبيقات أمازون على سبيل المثال. ومن ناحية أخرى، بدأ متجر تطبيقات LG في تقديم التطبيق في 29 أغسطس 2024.

تم وصف التطبيق في متجر Google Play بأنه ساحة المدينة الرقمية العالمية الموثوقة للجميع على جهاز التلفاز الخاص بك.

ويقال إن تطبيق X TV لديه بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية، ولكن لم يتم التحقق منها بعد. يجب أن تكون خصوصية التطبيق مماثلة لتلك الخاصة بـ X، ولكن في الوقت الحالي، لا يمكن الوصول إلى بعض شروط الخدمة بعد لأن الروابط لاتفتح.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا مقلقًا أو مفاجئًا نظرًا لحقيقة أننا نتحدث عن إصدار تجريبي (مما يعني أنه ليس إصدارًا مستقرًا أو نهائيًا).

يبدو ان تطبيق X TV ليس مستقلاً عن X، لذلك يجب أن يكون لديك حساب X لتسجيل الدخول ومشاهدة أي شيء (وهو أمر منطقي إلى حد كبير).

وفي الوقت الحالي، فإن المحتوى الموجود فيه مجاني. هناك أيضًا وعود بالمحتوى الحصري، بالإضافة إلى الأحداث والأخبار المباشرة.

علاوةً على ذلك، يقدم التطبيق ميزات أخرى مثل Replay TV حيث يمكنك تخزين ما يصل إلى 72 ساعة من المحتوى.

هناك أيضًا ميزة Startover TV التي تتيح لك بدء العروض المباشرة من البداية. يمكنك أيضًا تسجيل ما يصل إلى 100 ساعة من المحتوى دون رسوم إضافية باستخدام Free Cloud DVR.

يتم طرح X TV تدريجيًا بطريقة حذرة. وليس من الواضح متى ينتهي التطبيق من نسخته التجريبية.

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