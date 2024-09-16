مقتل 8 مهاجرين غير شرعيين بتمزق قاربهم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: لقي ما لايقل ثمانية مهاجرين حتفهم، بعد عبور القناة الإنجليزية، حيث وصل 801 شخص إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة أمس السبت.

ويأتي الحدث متزامنا، مع إنقاذ السلطات الفرنسية نحو 200 شخص قبالة ساحل كاليه على مدار 24 ساعة بين الجمعة وليلة السبت.

وتظهر أحدث الأرقام الحكومية البريطانية أن أولئك الذين وصلوا قاموا برحلتهم يوم السبت في 14 قاربًا.

وهذا هو ثاني أعلى عدد من الوافدين هذا العام. الرقم القياسي الحالي لأعلى عدد من الوافدين في يوم واحد هذا العام حتى الآن هو 882 في 15 قاربًا في 18 يونيو.

تمزقت على الصخور

وقال مسؤول إقليمي إن الوفيات الثمانية حدثت بعد أن "تمزقت السفينة على الصخور" قبالة أمبلتوز في منطقة با دو كاليه في شمال فرنسا بين عشية وضحاها.

وتم إنقاذ حوالي 51 من الناجين من الكارثة. ونقل ستة إلى المستشفى، بينهم طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر يعاني من انخفاض حرارة الجسم.

وقال المسؤول جاك بيلانت "بدافع الربح، يعرض تجار البشر المزيد والمزيد من الأرواح للخطر، ويبيعون المهاجرين في ظروف خطيرة على متن قوارب غير مناسبة". "هذا يقودهم حرفيًا إلى حتفهم.

وقال: "القوارب مكتظة، رديئة الجودة، وغير قابلة للنفخ، وغير مجهزة بأرضيات مناسبة، وغير مجهزة، وتفتقر إلى سترات النجاة لجميع الركاب".

وأضاف أن واحدًا فقط من كل ستة أشخاص على متن القارب كان يرتدي سترة نجاة.

وكانت السلطات الفرنسية أنقذت نحو 200 شخص قبالة ساحل كاليه على مدار 24 ساعة بين الجمعة وليلة السبت.

وتم تحديد موقع قارب يحمل مهاجرين كان في حالة سيئة قبالة ساحل لو بورتيل، وهي بلدة ساحلية فرنسية، وتم إنقاذ 55 شخصًا.

وقالت السلطات الفرنسية إنه تم انتشال 61 شخصًا قبالة ساحل لا بيك دارديلوت، وتم انتشال 48 شخصًا بالقرب من منارة وفي نهاية اليوم تم إنقاذ 36 آخرين.

وأعيد جميع الذين تم إنقاذهم إلى الأرض.

وقالت السلطات الفرنسية إنها رصدت 18 محاولة لإطلاق قوارب عبر القناة يوم السبت.

أمر مروع

وإلى ذلك، فإنه في معرض رده على الكارثة، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "إنه أمر مروع. إنه خسارة أخرى في الأرواح".

وأضاف أن الحكومة "تناقش كيفية ملاحقة هذه العصابات، بالتعاون مع شركاء أوروبيين آخرين".

وقال ستيف فالديز سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: "هذه مأساة أخرى مروعة يمكن تجنبها، وقلوبنا مع أسر وأصدقاء أولئك الذين لقوا حتفهم.

وقال: "يبدو أن هذه المعابر الخطيرة أصبحت أكثر خطورة، مما يشير إلى أن المهربين يخاطرون بحياة الناس بشكل أكبر وهم يحاولون التهرب من جهود الكشف من قبل السلطات البريطانية والفرنسية".

وأضاف: "إن شعار الحكومة "سحق العصابات" ونهجها الأمني ​​الثقيل يساهمان في ارتفاع حصيلة القتلى لأن رفض إنشاء طرق لجوء آمنة يعني أن هذه السفن الهشة التي يسيطر عليها مهربو البشر هي الخيار الحقيقي الوحيد للأشخاص اليائسين الفارين من الاضطهاد".

وأضاف السيد فالديز سيموندز: "حتى يبدأ وزراء المملكة المتحدة ونظراؤهم في فرنسا في تقاسم المسؤولية عن الحاجة إلى طرق آمنة، يجب أن نتوقع أن تتكرر مأساة هذا الأسبوع مرارًا وتكرارًا".

ويأتي الحادث الجديد، بعد أقل من أسبوعين من وفاة ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم 10 نساء وفتيات، بعد تمزق قارب يحمل عشرات المهاجرين في القناة الإنجليزية.

وقال خفر السواحل الفرنسي إن أكثر من 65 شخصًا تم إنقاذهم بعد أن واجهت السفينة صعوبات قبالة ساحل كاب جريس نيز.

الأكثر دموية

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن ثمانية فقط من أصل 70 شخصًا على متن السفينة كانوا يرتدون سترات نجاة.

كان هذا الحادث الأكثر دموية حتى الآن هذا العام، والذي شهد بالفعل وفاة 25 شخصًا أثناء محاولتهم عبور القناة.

وتوفي ما لا يقل عن 45 شخصًا أثناء عبور القناة حتى الآن هذا العام.

تُظهر الأرقام الحكومية أن أكثر من 21 ألف شخص عبروا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة بين يناير وسبتمبر هذا العام.