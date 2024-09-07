تكنولوجيا: Asus تطلق أجهزة VivoBook 14 Flip وVivoBook 16 Flip بشاشات Lumina OLED في معرض #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus خلال معرض برلين عن أجهزة VivoBook 14 Flip وVivoBook 16 Flip التي تأتي بشاشات OLED ومعالج Lunar Lake.

تقدم Asus أجهزة VivoBook 14 Flip وVivoBook 16 Flip من فئة أجهزة Copilot+ PC، مع الكثير من المواصفات المتوافقة بين الإصدارين، والتي تشمل دعم الأجهزة بمعالج Intel Core Ultra 7 258V، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة NVMe PCIe Gen 4 SSD، مع فتحة M.2 إضافية.

أيضاً تأتي الأجهزة بكاميرة IR webcam بدقة 1080 بيكسل، مع دعم تقنية Wi-Fi 7، بينما يختلف إصداري VivoBook Flip في مواصفات الشاشة والبطارية.

ويضم VivoBook 14 Flip شاشة OLED بخاصية اللمس بحجم 14 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 60 Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 500 nits مع محتوى HDR، وتدعم أيضاً تغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%.

بينما يأتي VivoBook 16 Flip بشاشة OLED بخاصية اللمس بدقة 2880 في 1800 بيكسل، أو بجودة عرض 3K ومعدل تحديث 120 Hz، وسطوع بنسبة 500 nits مع محتوى HDR، ويدعم معايير DCI-P3.

ويضم VivoBook 14 Flip بطارية بقدرة 70 Whr بعدد 4 من خلايات 4S1P، بينما يضم VivoBook 16 Flip بطارية بقدرة 75 Whr.

ويتميز VivoBook 14 Flip بوزن 1.57 كجم، كما يتميز VivoBook 16 Flip بوزن 1.8 كجم، ويضم جهازي VivoBook Flip منفذ USB 3.2 Gen 1 فئة A، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 فئة C لدعم DisplayPort وتوصيل الطاقة، كما تضم الأجهزة Thunderbolt 4، ومخرج HDMI 2.1، وقارئ لبطاقة ذاكرة microSD، مع مدخل للصوتيات.

الأجهزة تدعم تقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4، وتتوافق مع قلم Asus Pen 2.0، ومن المقرر أن تكشف Asus لاحقاً عن سعر الأجهزة وموعد توفرها في الأسواق.

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