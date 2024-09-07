تكنولوجيا: لينوفو تطلق الإصدار الخاص ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura في معرض #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة لينوفو الإصدار الخاص ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura في معرض IFA للعام 2024 الذي انطلق من برلين بتصميم خفيف وسعر 2700 يورو.

يأتي إصدار ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura الذي قدم من لينوفو مؤخراً بشاشة OLED، وتصميم خفيف جداً من البلاستيك وألياف الكربون والمغنيسيوم، كما يضم معالجات Intel Core Ultra Series 2.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار ببعض التعديلات في التصميم مقارنة بجهاز ThinkPad X1 Carbon Gen 12 مثل تغيير موقع مفتاح Ctrl لدمج مفتاح Copilot+ مخصص، كما يأتي الإصدار الجديد بوزن أقل بفضل المواد المستخدمة في صناعة هذا الإصدار.

وتقدم لينوفو جهاز ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 ججيا بايت رام في أعلى نموذج، وتؤكد لينوفو على أن الجهاز يمكن أن يستمر بعمر شحن يصل إلى 18 ساعة من التشغيل.

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