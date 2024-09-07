تكنولوجيا: جهاز Lenovo Yoga Pro 7 الجديد ينطلق بمعالج AMD Strix Point في معرض برلين #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو في معرض برلين عن جهاز Lenovo Yoga Pro 7 الذي ينطلق بمعالجات AMD Strix Point بسعر يبدأ من 1699 يورو.

يتميز جهاز Yoga Pro 7 الجديد من لينوفو بشاشة PureSight Pro OLED بحجم 14.9 إنش، ودقة عرض 2880 في 1800 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة تغطية لونية بمعايير sRGB بنسبة 100%، ومعايير Adobe RGB.

وتدعم شاشة الجهاز معايير TÜV Rheinland لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء وراحة العين، وللإتصال يضم الحهاز منفذ USB4، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ HDMI 2.1، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

وللإتصال اللاسلكي يدعم الجهاز تقنية WiFi 6E، والبلوتوث 5.3، ويدعم جهاز Strix Point Lenovo Yoga Pro 7 ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPPDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة 2242 SSD.

كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 73 WHr، ويأتي بكرت شاشة متصل Radeon 880M، ويبدأ سعر الجهاز من 1699 يورو، ومن المتوقع أن يتوفر في الأسواق لاحقاً هذا الشهر.

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