تكنولوجيا: أجهزة تلفاز Philips تحصل على ترقية مع وضع Dolby Vision Filmmaker الجديد #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف تتم ترقية أجهزة تلفاز Philips الأحدث مع وضع Dolby Vision Filmmaker، وهي أداة تم الإعلان عنها في معرض CES 2024.

وقد دعمت الإصدارات بالفعل وضع Filmmaker لمحتوى SDR و HDR10 وتعمل الآن بالتنسيق البديل. وهذا يجعل Philips الشركة المصنعة الثانية لأجهزة التلفاز، بعد LG، التي تقدم هذه الميزة.

تم ابتكار الوضع من قبل تحالف Ultra High Definition (UHD Alliance)، بدعم من مخرجين معروفين مثل مارتن سكورسيزي، وكريستوفر نولان، ودينيس فيلنوف.

توصف الأداة بأنها تسمح لك بمشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية كما أراد المخرج. ويقال إن ذلك يتم تحقيقه عن طريق تعطيل أدوات تجانس الحركة وتقليل الضوضاء والصورة والتوضيح.

وعلى أجهزة تلفزيون Philips، تسمى أحدث ميزة Dolby Vision Filmmaker ويمكن تشغيلها عبر قائمة الصور.

رصدت FlatPanelsHD وضع Dolby Vision Filmmaker الجديد أثناء اختبار تلفاز Philips OLED809 4K Ambilight TV. وأكدت شركة Philips منذ ذلك الحين أنه سيتم تحديث جميع أجهزة تلفاز OLED في نطاقيها 2024 و 2023 بالوضع الجديد.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها عملت على الأداة مع Dolby. ومن المفترض أن يتم طرح هذه الميزة في تحديثات البرامج للأجهزة المؤهلة التي تم شراؤها دون الترقية.

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