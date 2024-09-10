تكنولوجيا: ‏Beats تطلق حافظات جديدة لمجموعة iPhone 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العلامة التجارية Beats التابعة لشركة أبل عن إطلاق حافظات iPhone 16 الجديدة التي تدعم MagSafe و Camera Control.

تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تصمم فيها Beats حافظات آيفون، حيث تركز الشركة عادةً على سماعات الرأس.

وتأتي الحافظات الجديدة بأربعة ألوان تتوافق مع ألوان iPhone 16 القياسية، بما في ذلك الاسود والفضي والازرق والبنفسجي.

ولقد صُنعت حافظات Beats من مادة البولي كربونات الصلبة مع جدران جانبية مرنة لتحسين امتصاص الصدمات، إلى جانب بطانة ناعمة من الألياف الدقيقة للحفاظ على جهاز آيفون‌ بالداخل آمنًا من الخدوش.

وتقول شركة أبل أن الحافظة رفيعة وخفيفة وسهلة الإمساك. يوجد على الجزء الخارجي من الحافظة طلاء لامع مقاوم للخدش يضيف حماية إضافية.

تم تصميم الحافظات لتعمل مع زر التحكم في الكاميرا في طرازات ‌iPhone 16‌، وهي مصممة بكريستال ياقوتي مقترن بطبقة موصلة يمكنها توصيل حركات الأصابع إلى الزر.

كما ان هذه الحافظات متوافقة مع مغناطيسات مدمجة والتي تتوافق مع طرازات ‌iPhone 16‌ لأغراض الشحن اللاسلكي.

يمكن لأحدث أجهزة iPhone من أبل الشحن بما يصل إلى 25 واط باستخدام شواحن ‌MagSafe‌ الجديدة.

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