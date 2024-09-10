تكنولوجيا: شركة أبل تواصل بيع سماعات EarPods بعد حدث iPhone 16 على عكس الشائعات الأخيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل ساعات فقط من حدث iPhone 16، ظهرت معلومات حول احتمالية تخطيط شركة Target لوقف بيع سماعات EarPods السلكية من أبل.

أدى هذا إلى توقعات بأن شركة أبل قد تتوقف عن استخدام سماعات EarPods بعد حدث iPhone 16، لكن الإصدارات الثلاثة من سماعات الرأس المزودة بمقبس مقاس 3.5 ملم وموصل Lightning وموصل USB-C تظل متاحة في متجر أبل عبر الإنترنت مقابل 19 دولار بعد الحدث.

تم إصدار سماعات EarPods في عام 2012، وأصبحت أقل شعبية منذ أن أطلقت شركة أبل سماعات AirPods اللاسلكية في عام 2016، لكنها شهدت انتعاشًا في شعبيتها في السنوات الأخيرة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدءًا من سلسلة iPhone 12 في عام 2020، توقفت شركة أبل عن تضمين سماعات EarPods والشاحن في علبة أجهزة آيفون الجديدة لتكون أكثر صداقة للبيئة.

وأصدرت شركة أبل سماعات الأذن البيضاء الأصلية في عام 2001 بالتزامن مع إطلاق أول جهاز iPod، وحصلت على إعادة تصميم كبيرة واسم EarPods في عام 2012. وأصدرت أبل إصدار USB-C من سماعات الرأس العام الماضي فقط.

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