تكنولوجيا: وحدة التحكم السلكية للألعاب GameSir T7 تصل إلى أجهزة Xbox و Windows و Steam

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد GameSir T7 أحدث وحدة تحكم ألعاب سلكية من GameSir. تم تصميم وحدة التحكم الجديدة لوحدات تحكم Xbox (Series S/X و Xbox One) ولكنها متوافقة أيضًا مع Windows 10/11 و Steam.

تتميز وحدة التحكم بتصميم مشابه لوحدة التحكم اللاسلكية Xbox الرسمية مع لوحة D الغشائية وأزرار الوجه.

ومع ذلك، فهي لا تحتوي على أزرار خلفية مثل GameSir G7 HE. وتقول GameSir أن وحدة التحكم تحتوي على أذرع تحكم غير مغناطيسية ذات تأثير هول يبلغ عمرها الافتراضي 5 ملايين دورة ويجب أن تظل خالية من التآكل أثناء الاستخدام.

تحتوي وحدة التحكم T7 أيضًا على مشغلات تناظرية ذات تأثير هول تم ضبطها بدقة والتي تتميز بسحب سلس ومتسق ويجب أن تكون سهلة الاستخدام عند لعب ألعاب السباق. يمكن للمستخدمين أيضًا التبديل إلى وضع تشغيل الشعر عند لعب ألعاب الرماية.

تحتوي أذرع التحكم على حلقات مضادة للاحتكاك والمقابض محفورة بالليزر لقبضة أفضل. يوجد أيضًا مقبس صوت مقاس 3.5 ملم وزر كتم صوت الميكروفون.

تتوفر وحدة التحكم GameSir T7 باللون الأبيض الكريمي والأحمر والأزرق مع كون اللونين الأخيرين شفافين.

تأتي وحدة التحكم بسعر 34.99 دولارًا في الولايات المتحدة و 39.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، وهي متاحة للشراء على Amazon US و Amazon UK والموقع الرسمي لـ GameSir.

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